Часть школ и детсадов Киева объединяют из-за отсутствия отопления

Часть детсадов и школ в четырех районах столицы Украины решили объединить обучение в одно учебное заведение для продолжения образовательного процесса. Речь идет о районах, в которых из-за российских атак нет отопления.

Об этом заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский сообщил в фейсбуке. И добавил, что война ежедневно вносит свои коррективы.

Смотрите также Ситуация со светом и теплом – сложная: как сейчас работают школы и детсады в Киеве

Как будут учиться ученики в Киеве?

Чиновник отметил, что после последних вражеских обстрелов, которые разрушили энергетическую инфраструктуру, обучение в Киеве организуют сегодня с учетом реальных условий в каждом учебном заведении.

По его словам, в части детсадов и школ приняли решение об объединении и возведении заведений в один, чтобы дети учились и были в безопасности. Так уже работают в Голосеевском, Дарницком, Днепровском и Соломенском районах.

Воспитанников отдельных детсадов временно перевели в те садики, где есть отопление. Это, по словам Мондриевского, позволяет не прерывать образовательный процесс и сохранять комфортные условия для детей.

В школах образовательный процесс идет в разных форматах – очном, смешанном или дистанционном – в зависимости от ситуации в конкретном заведении. В то же время имеем положительные сигналы: школы Троещины и Печерского района постепенно начинают восстанавливать работу в очном формате,

– сообщил заместитель председателя КГГА.

И добавил, что Департамент образования и науки ежедневно мониторит ситуацию в учебных заведениях. В частности, нарабатывают алгоритмы работы для тех учебных заведений, где теплоснабжение не удастся восстановить в этом отопительном сезоне. Говорится, в частности, о части учебных заведений в Дарницком и Днепровском районах.

Смотрите также МОН рекомендует продлить каникулы или дистанционку в вузах

Какие изменения ранее произошли в учебном процессе в Киеве?