"Времени мало": в КНУ планируют вернуть часть студентов на очное обучение
В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко намерены к марту 2027 года обеспечить студентам возможность обучения в укрытиях. Однако пока это касается лишь 30 %.
Это позволит возобновить очный учебный процесс в ротационном формате. Об этом сообщил ректор вуза Валерий Копейка в интервью "Интерфаксу".
Возобновят ли в КНУ очное обучение?
Ректор столичного вуза признался: в течение последних пяти лет системной работы по обустройству укрытий не проводилось. Отметим, что Копейка возглавил вуз в конце октября как победитель выборов ректора. Сейчас, по его словам, времени мало, а сделать нужно очень много.
В настоящее время мы проводим аудит укрытий во всех 27 структурных подразделениях и ищем дополнительные помещения, которые можно обустроить под укрытия. Проверяем их вместимость, вентиляцию, наличие резервного питания, воды, отопления и связи. В Красном корпусе уже обустраиваем дополнительное укрытие: переносим архив, что позволит освободить 4–5 аудиторий,
– рассказал Копейка.
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Также он сообщил, что до 1 марта 2027 года планируют собственными силами и при поддержке спонсоров сделать укрытия максимально пригодными и комфортными для обучения, чтобы возобновить безопасное очное обучение в вузах.
Это позволит организовать обучение для 30% студентов и возобновить очный образовательный процесс в ротационном формате. Если же достичь этой цели не удастся, то, по крайней мере, мы планируем проводить сессии в очном формате,
– подчеркнул он.
Также Копейка рассказал, что к концу ноября в общежитиях КНУ заработает высокоскоростной Wi-Fi. Кроме того, закупается мебель, проверяются укрытия, а в ряде корпусов уже заменили системы отопления.
Как сейчас учатся студенты КНУ?
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко перешел на дистанционный формат работы. Так вуз будет работать до конца февраля 2027 года.
- Причина – ситуация с безопасностью и возможные перебои в электро- и теплоснабжении зимой.
- Соответствующие изменения в графике учебного процесса на 2026/2027 учебный год уже согласованы.
- С 25 января по 27 февраля 2027 года включительно учебные занятия по всем образовательным программам будут планироваться и проводиться с использованием информационно-коммуникационных технологий.
- Ранее в вузе сообщали, что зимняя экзаменационная сессия в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко будет проходить дистанционно. В таком формате будут проверяться знания студентов всех курсов и форм обучения.
- Семестровый контроль будет проходить с 23 ноября по 15 декабря 2026 года.
- Онлайн будут проводиться и зачеты, и экзамены, и защиты курсовых работ и проектов. Такое решение было принято с учетом условий военного положения, а также в целях обеспечения безопасности и объективности оценки.
- Графики экзаменов будут утверждаться до начала сессии.