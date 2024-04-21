Метрошколу Харькова в новом учебном году расширят

В метрошколе Харькова планируют дать возможность получать образование большему количеству учеников. Поэтому в метро ищут помещение для того, чтобы расширить учебное заведение.

В новом учебном году в школе в подземке хотят учиться уже около 2400 детей. Об этом сообщила руководительница городского департамента образования Ольга Деменко.

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Метрошколу в Харькове расширят

Чиновница говорит, что спрос огромный. Сейчас в метрошколе учится 2215 детей.

На новый год имеем около 2400 желающих – на почти 200 детей больше, чем учится сейчас,

– сообщила Деменко.

И добавила, что спрос на обучение в метросадку также есть, поэтому уже открыли набор на следующий год. Из трех тысяч детей, которые находятся в Харькове и будут идти в первый класс, 780 учатся в садике в метро.

То есть 25% из всех "шестилеток" по субботам и воскресеньям посещают метросадик,

– рассказала руководительница городского департамента образования Харькова.

Она считает, что важнее не умение читать и писать, этому научат и родители.

Дети очень умные: и английский знают, и считают, читают, пишут. Для нас важна социализация, психофизиологическая готовность к обучению в школе, важно научить работать в коллективе, общаться,

– убеждена Деменко.

По ее словам, очно и дистанционно в харьковских школах учатся 108 тысяч школьников, более половины из них находится в городе. Оттока школьников из Харькова не наблюдается.

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