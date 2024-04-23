Минобразования разработало требования к выпускникам педагогических вузов

Министерство образования и науки разработало проект стандарта высшего образования по специальности "Среднее образование" (по предметным специальностям) на уровне бакалавра. Его цель – определить гостребования к выпускникам вуза этой специальности.

На основе стандарта будут разрабатывать программы подготовки будущих учителей. Детали читайте далее.

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В МОН обнародовали требования к выпускникам педагогических вузов

Стандарт содержит общую характеристику, требования к уровню образования будущих учителей и объем кредитов ЕКТС, необходимый для получения степени бакалавра.

Документ также содержит перечень обязательных компетентностей будущего педагога, включая общие и профессиональные компетентности, общие для всех предметных специальностей.

Кроме того, стандарт нормирует программные результаты обучения – как общие для всех предметных специальностей, так и отдельные для каждой предметной специальности.

Документ при этом содержит перечень форм аттестации соискателей высшего образования и тому подобное.

Замечания и предложения к вышеупомянутому проекту стандарта принимают до 3 мая на электронный адрес svitlana.diducenko@mon.gov.ua.

Результаты обсуждения должны разместить на сайте МОН не позднее чем через две недели после принятия решений по результатам обсуждения.

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