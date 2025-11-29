За единицу не ругают: почему украинцев удивляет оценивание в школах Германии

Многие украинские беженцы до сих пор находятся в разных странах мира. Их дети при этом посещают местные школы.

Немало наших земляков есть в Германии. 24 Канал со ссылкой на сообщение в Threads репетиторки Лилии расскажет, что удивляет украинцев в школах вышеупомянутой страны.

Что удивило украинку в системе оценивания в Германии?

Репетиторка написала, что ее ученик получил 1 балл за контрольную работу по математике.

Да, именно 1! В Германии – это самый высокий балл,

– сообщила педагог.

Украинцы в комментариях отреагировали так:

Когда мой ученик из Германии сказал, что получил 1 по математике, у меня едва сердце не стало. Сейчас смеемся над этим.

В начале я тоже так реагировала.

Ну да. Это типа "А" в Штатах.

Знаю, что у них наоборот.



Система оценивания в Германии / скриншот сообщения

Какая система оценивания в школах Германии?

В Украине могут перезачислять оценки ученикам-беженцам, которые вернулись на Родину. Для этого используют шкалы, учитывая системы оценивания в разных странах.

Osvita.ua подала табличку системы оценивания в школах Германии.



Система оценивания учащихся в Германии / скриншот

