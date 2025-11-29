Укр Рус
Учеба Образование за рубежом За единицу не ругают: почему украинцев удивляет оценивание в школах Германии
29 ноября, 20:55
2

За единицу не ругают: почему украинцев удивляет оценивание в школах Германии

Мария Волошин
Основні тези
  • В Германии самый высокий балл в школах – 1.
  • Это часто вызывает удивление у украинцев.

Многие украинские беженцы до сих пор находятся в разных странах мира. Их дети при этом посещают местные школы.

Немало наших земляков есть в Германии. 24 Канал со ссылкой на сообщение в Threads репетиторки Лилии расскажет, что удивляет украинцев в школах вышеупомянутой страны.

Смотрите также Ребенку не нравится школа: что делать родителям

Что удивило украинку в системе оценивания в Германии?

Репетиторка написала, что ее ученик получил 1 балл за контрольную работу по математике.

Да, именно 1! В Германии – это самый высокий балл, 
– сообщила педагог.

Украинцы в комментариях отреагировали так:

  • Когда мой ученик из Германии сказал, что получил 1 по математике, у меня едва сердце не стало. Сейчас смеемся над этим.

  • В начале я тоже так реагировала.

  • Ну да. Это типа "А" в Штатах.

  • Знаю, что у них наоборот.


Система оценивания в Германии / скриншот сообщения

Какая система оценивания в школах Германии?

В Украине могут перезачислять оценки ученикам-беженцам, которые вернулись на Родину. Для этого используют шкалы, учитывая системы оценивания в разных странах.

Osvita.ua подала табличку системы оценивания в школах Германии.


Система оценивания учащихся в Германии / скриншот

Интересно Намного больше чем в Украине: какую зарплату получает учитель в Германии

Какая зарплата учителей в Германии?

  • В Германии зарплата учителя зависит от федеральной земли. В среднем составляет 2 800 – 3 200 евро в месяц.
  • То есть 120 000 – 135 000 гривен, пишет РБК-Украина.
  • Начальная зарплата учителя – немного ниже: около 2 400 евро (100 000 гривен). Педагог с опытом может получать более 4 000 евро (170 000 гривен).
  • По данным Вчися.Медиа, средняя зарплата в стране – 3 975 евро (более 170 тысяч гривен).