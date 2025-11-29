Укр Рус
29 листопада, 20:55
За одиницю не сварять: чому українців дивує оцінювання у школах Німеччини

Марія Волошин
Основні тези
  • У Німеччині найвищий бал у школах – 1.
  • Це часто викликає здивування в українців.

Чимало українських біженців досі перебувають у різних країнах світу. Їхні діти при цьому відвідують місцеві школи.

Чимало наших краян є у Німеччині. 24 Канал з посиланням на повідомлення у Threads репетиторки Лілії розповість, що дивує українців у школах вищезгаданої країни. 

Що здивувало українку у системі оцінювання в Німеччині?

Репетиторка написала, що її учень отримав 1 бал за контрольну роботу з математики.

Так, саме 1! В Німеччині – це найвищий бал, 
– повідомила педагогиня. 

Українці у коментарях відреагували так:

  • Коли мій учень з Німеччини сказав, що отримав 1 з математики, у мене ледь серце не стало. Зараз сміємося з цього.

  • На початках я теж так реагувала.

  • Ну так. Це типу "А" у Штатах.

  • Знаю, що в них навпаки.


Система оцінювання у Німеччині / скриншот допису

Яка система оцінювання у школах Німеччини?

В Україні можуть перезараховувати оцінки учням-біженцям, які повернулися на Батьківщину. Для цього використовують шкали, зважаючи на системи оцінювання у різних країнах. 

Osvita.ua подала табличку системи оцінювання у школах Німеччини. 


Система оцінювання учнів у Німеччині / скриншот

Яка зарплата вчителів у Німеччині?

  • У Німеччині зарплата вчителя залежить від федеральної землі. У середньому становить 2 800 – 3 200 євро на місяць.
  • Тобто 120 000 – 135 000 гривень, пише РБК-Україна.
  • Початкова зарплата вчителя – трохи нижча: близько 2 400 євро (100 000 гривень). Педагог із досвідом може отримувати понад 4 000 євро (170 000 гривень).
  • За даними Вчися.Медіа, середня зарплата в країні – 3 975 євро (понад 170 тисяч гривень).