Как будут учиться ученики школ и профтехов в Житомире

С 20 января в Житомире ученики школ и профтехов возвращаются к очному обучению. Такой формат будет действовать и для учреждений внешкольного образования города.

Такое решение приняла комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Житомирского горсовета.

Смотрите также В Киеве продлили зимние каникулы в школах

Как будут учиться ученики в Житомире?

Так, со вторника, 20 января, ученики школ, учреждений профессионально-технического и внешкольного образования возвращаются на очное обучение.

В случае осложнений в работе отдельных учебных заведений, в частности перебоев с электро- или теплоснабжением, руководители имеют право самостоятельно принимать решение о форме организации образовательного процесса. Это может быть очная дистанционная или смешанная форма. Такие решения принимают на заседаниях педагогических советов с учетом реальной ситуации и условий безопасности.

О решении руководителей учебных заведений относительно формата обучения должны своевременно сообщать ученикам, родителей и педагогов.

Смотрите также Вузы и профтехи Киева переводят на дистанционное обучение, – КМВА

Какие изменения в учебном процессе произойдут?