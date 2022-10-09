Интересные игры и обучение: какие каналы, сайты и приложения смотреть учащимся начальной школы
Многие украинские ученики начальной школы из-за полномасштабной войны не имеют возможности учиться офлайн. Поэтому родители вынуждены искать альтернативные способы получения образования для своих детей.
Все же во время войны учащиеся начальной школы дополнительно получили много возможностей для интересного дистанционного обучения. Какие полезные ресурсы родителям следует выбрать для своих детей, читайте в материале 24 канала.
Читайте Веселые игры, интересное обучение и развитие: какие каналы, сайты и приложения смотреть дошкольникам
Интересные сайты для детей начальной школы
Во время войны дистанционные школы предоставляют бесплатный доступ к обучению. Сейчас присоединиться к ним предлагают:
- дистанционное учебное заведение "Атмосферная школа" предоставляет бесплатный доступ к пакету "Слушатель" с готовыми учебными материалами;
- платформа современного образования ThinkGlobal Online присоединяет к урокам, предоставляет учебные материалы и проводит дополнительные активности для детей;
- дистанционная школа Liko Education Online для всех желающих открывает бесплатный доступ к обучению на своей платформе;
- дошкольники и учащиеся до 6 класса могут бесплатно изучать математику и игровую форму на платформе Matific.
Интересные и познавательные каналы в YouTube, Telegram, Viber
- "Новая школа" – канал полноценных мультимедийных учебников по каждому предмету с 1 по 11 класс;
- "Вышиванчик" – канал, направленный на развитие украинского языка, обучение и воспитание детей на родном языке;
- "Веселые Поделки" – развлекательно-познавательный канал с инструкциями интересных поделок;
- "Обучение без границ" – совместный образовательный проект Министерства образования и науки Украины, Министерства культуры и информационной политики, украинских телеканалов ПЛЮСПЛЮС, "Пиксель" и региональных каналов Общественного вещателя, а также платформ онлайн-телевидения MEGOGO, Киевстар ТВ, 1+1 video, sweet.tv, VoliaTV, Vodafone TV;
- МОН совместно с компанией Google Украина также создали Всеукраинское онлайн-расписание для учащихся 1-11 классов;
- "Книга-путешествие. Украина" – мультсериал, героями которого являются известные на весь мир украинцы, объекты и события;
- "Освіторія" – онлайновый медиаканал об образовании и воспитании детей в Украине;
- "Матема" – чат-бот безвозмездных занятий по математике;
- "Поддержка для детей" – сообщество для психологической помощи детям;
- "Школа_инфо" – крупнейший образовательный паблик Украины с онлайн-уроками, новостями и обучающими лайфхаками;
- "Виртуальная Школа" – на этом канале можно найти видеоуроки по разным школьным предметам. Они длятся не более 5 – 8 минут. Основные предметы – математика, английское и естествознание;
- Novator film – "Моя страна Украина" – это краеведческий, познавательный, патриотический анимационный сериал, проект украинской мультипликационной студии. В этом мультфильме вы будете путешествовать по Украине и узнавать разные легенды и истории;
- Future Education – канал с мультфильмами для детей о личных финансах и простых финансовых лайфхаках на каждый день;
- Академия современного образования А+ создала онлайн-проект для всех детей Украины, которые могут присоединиться к занятиям в Zoom;
- телеграмм-канал "Павлуша и Ява" поможет занять досуг детей младшего школьного возраста.
Важно Какие справки могут потребовать в школе или детском саду и как их восстановить в случае переезда
Издательства, предоставляющие бесплатный доступ к книгам:
Детские книги издательства "РАнок"
ТВ-платформы, которые открыли бесплатный доступ к мультикам и урокам:
Какие преимущества у дистанционного образования: смотрите видео