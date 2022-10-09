Интересные игры и обучение: какие каналы, сайты и приложения смотреть учащимся начальной школы

Многие украинские ученики начальной школы из-за полномасштабной войны не имеют возможности учиться офлайн. Поэтому родители вынуждены искать альтернативные способы получения образования для своих детей.

Все же во время войны учащиеся начальной школы дополнительно получили много возможностей для интересного дистанционного обучения. Какие полезные ресурсы родителям следует выбрать для своих детей, читайте в материале 24 канала.

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Интересные сайты для детей начальной школы

Во время войны дистанционные школы предоставляют бесплатный доступ к обучению. Сейчас присоединиться к ним предлагают:

дистанционное учебное заведение "Атмосферная школа" предоставляет бесплатный доступ к пакету "Слушатель" с готовыми учебными материалами;

платформа современного образования ThinkGlobal Online присоединяет к урокам, предоставляет учебные материалы и проводит дополнительные активности для детей;

дистанционная школа Liko Education Online для всех желающих открывает бесплатный доступ к обучению на своей платформе;

дошкольники и учащиеся до 6 класса могут бесплатно изучать математику и игровую форму на платформе Matific.

Интересные и познавательные каналы в YouTube, Telegram, Viber

Важно Какие справки могут потребовать в школе или детском саду и как их восстановить в случае переезда

Издательства, предоставляющие бесплатный доступ к книгам:

Детские книги издательства "РАнок"

ТВ-платформы, которые открыли бесплатный доступ к мультикам и урокам:

Какие преимущества у дистанционного образования: смотрите видео