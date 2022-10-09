Все же во время войны учащиеся начальной школы дополнительно получили много возможностей для интересного дистанционного обучения. Какие полезные ресурсы родителям следует выбрать для своих детей, читайте в материале 24 канала.

Читайте Веселые игры, интересное обучение и развитие: какие каналы, сайты и приложения смотреть дошкольникам

Интересные сайты для детей начальной школы

Во время войны дистанционные школы предоставляют бесплатный доступ к обучению. Сейчас присоединиться к ним предлагают:

дистанционное учебное заведение "Атмосферная школа" предоставляет бесплатный доступ к пакету "Слушатель" с готовыми учебными материалами;

платформа современного образования ThinkGlobal Online присоединяет к урокам, предоставляет учебные материалы и проводит дополнительные активности для детей;

дистанционная школа Liko Education Online для всех желающих открывает бесплатный доступ к обучению на своей платформе;

дошкольники и учащиеся до 6 класса могут бесплатно изучать математику и игровую форму на платформе Matific.

Интересные и познавательные каналы в YouTube, Telegram, Viber

Важно Какие справки могут потребовать в школе или детском саду и как их восстановить в случае переезда

Издательства, предоставляющие бесплатный доступ к книгам:

Детские книги издательства "РАнок"

ТВ-платформы, которые открыли бесплатный доступ к мультикам и урокам:

Какие преимущества у дистанционного образования: смотрите видео