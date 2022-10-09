Все же во время войны учащиеся начальной школы дополнительно получили много возможностей для интересного дистанционного обучения. Какие полезные ресурсы родителям следует выбрать для своих детей, читайте в материале 24 канала.
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Интересные сайты для детей начальной школы
Во время войны дистанционные школы предоставляют бесплатный доступ к обучению. Сейчас присоединиться к ним предлагают:
- дистанционное учебное заведение "Атмосферная школа" предоставляет бесплатный доступ к пакету "Слушатель" с готовыми учебными материалами;
- платформа современного образования ThinkGlobal Online присоединяет к урокам, предоставляет учебные материалы и проводит дополнительные активности для детей;
- дистанционная школа Liko Education Online для всех желающих открывает бесплатный доступ к обучению на своей платформе;
- дошкольники и учащиеся до 6 класса могут бесплатно изучать математику и игровую форму на платформе Matific.
Интересные и познавательные каналы в YouTube, Telegram, Viber
- "Новая школа" – канал полноценных мультимедийных учебников по каждому предмету с 1 по 11 класс;
- "Вышиванчик" – канал, направленный на развитие украинского языка, обучение и воспитание детей на родном языке;
- "Веселые Поделки" – развлекательно-познавательный канал с инструкциями интересных поделок;
- "Обучение без границ" – совместный образовательный проект Министерства образования и науки Украины, Министерства культуры и информационной политики, украинских телеканалов ПЛЮСПЛЮС, "Пиксель" и региональных каналов Общественного вещателя, а также платформ онлайн-телевидения MEGOGO, Киевстар ТВ, 1+1 video, sweet.tv, VoliaTV, Vodafone TV;
- МОН совместно с компанией Google Украина также создали Всеукраинское онлайн-расписание для учащихся 1-11 классов;
- "Книга-путешествие. Украина" – мультсериал, героями которого являются известные на весь мир украинцы, объекты и события;
- "Освіторія" – онлайновый медиаканал об образовании и воспитании детей в Украине;
- "Матема" – чат-бот безвозмездных занятий по математике;
- "Поддержка для детей" – сообщество для психологической помощи детям;
- "Школа_инфо" – крупнейший образовательный паблик Украины с онлайн-уроками, новостями и обучающими лайфхаками;
- "Виртуальная Школа" – на этом канале можно найти видеоуроки по разным школьным предметам. Они длятся не более 5 – 8 минут. Основные предметы – математика, английское и естествознание;
- Novator film – "Моя страна Украина" – это краеведческий, познавательный, патриотический анимационный сериал, проект украинской мультипликационной студии. В этом мультфильме вы будете путешествовать по Украине и узнавать разные легенды и истории;
- Future Education – канал с мультфильмами для детей о личных финансах и простых финансовых лайфхаках на каждый день;
- Академия современного образования А+ создала онлайн-проект для всех детей Украины, которые могут присоединиться к занятиям в Zoom;
- телеграмм-канал "Павлуша и Ява" поможет занять досуг детей младшего школьного возраста.
Важно Какие справки могут потребовать в школе или детском саду и как их восстановить в случае переезда
Издательства, предоставляющие бесплатный доступ к книгам:
Детские книги издательства "РАнок"
ТВ-платформы, которые открыли бесплатный доступ к мультикам и урокам:
Какие преимущества у дистанционного образования: смотрите видео