Все ж у час війни учні початкової школи додатково отримали чимало можливостей для цікавого дистанційного навчання. Які корисні ресурси батькам варто обрати для своїх дітей, читайте у матеріалі 24 каналу.

Читайте Веселі ігри, цікаве навчання й розвиток: які канали, сайти й додатки дивитися дошкільнятам

Цікаві сайти для дітей початкової школи

Під час війни дистанційні школи надають безоплатний доступ до навчання. Зараз долучитись до них пропонують:

дистанційний навчальний заклад "Атмосферна школа" надає безкоштовний доступ до пакету "Слухач" із готовими навчальними матеріалами;

платформа сучасної освіти ThinkGlobal Online доєднує до уроків, надає навчальні матеріали та проводить додаткові активності для дітей;

дистанційна школа Liko Education Online для всіх охочих відкриває безплатний доступ до навчання на своїй платформі;

дошкільнята та учні до 6 класу можуть безкоштовно вивчати математику і ігровій формі на платформі Matific.

Цікаві та пізнавальні канали у YouTube, Telegram, Viber

Важливо Які довідки можуть вимагати у школі чи дитсадку і як їх відновити у разі переїзду

Видавництва, які надають безкоштовний доступ до книг:

Дитячі книжки видавництва "Ранок"

ТБ-платформи відкрили безкоштовний доступ до мультиків та уроків:

Які переваги у дистанційної освіти: дивіться відео