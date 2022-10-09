Все ж у час війни учні початкової школи додатково отримали чимало можливостей для цікавого дистанційного навчання. Які корисні ресурси батькам варто обрати для своїх дітей, читайте у матеріалі 24 каналу.
Читайте Веселі ігри, цікаве навчання й розвиток: які канали, сайти й додатки дивитися дошкільнятам
Цікаві сайти для дітей початкової школи
Під час війни дистанційні школи надають безоплатний доступ до навчання. Зараз долучитись до них пропонують:
- дистанційний навчальний заклад "Атмосферна школа" надає безкоштовний доступ до пакету "Слухач" із готовими навчальними матеріалами;
- платформа сучасної освіти ThinkGlobal Online доєднує до уроків, надає навчальні матеріали та проводить додаткові активності для дітей;
- дистанційна школа Liko Education Online для всіх охочих відкриває безплатний доступ до навчання на своїй платформі;
- дошкільнята та учні до 6 класу можуть безкоштовно вивчати математику і ігровій формі на платформі Matific.
Цікаві та пізнавальні канали у YouTube, Telegram, Viber
- "Нова школа" – канал повноцінних мультимедійних підручників з кожного предмету з 1 по 11 клас;
- "Вишиванчик" – канал, спрямований на розвиток української мови, навчання та виховання дітей рідною мовою;
- "Веселі Саморобки" – розважально-пізнавальний канал з інструкціями цікавих поробок;
- "Навчання без меж" – спільний освітній проєкт Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики, українських телеканалів ПЛЮСПЛЮС, "Піксель" та регіональних каналів Суспільного мовника, а також платформ онлайн-телебачення MEGOGO, Київстар ТБ, 1+1 video, sweet.tv, VoliaTV, Vodafone TV;
- МОН спільно з компанією Google Україна також створили Всеукраїнський онлайн-розклад для учнів 1-11 класів;
- "Книга-мандрівка. Україна" – мультсеріал, героями якого є відомі на весь світ українці, об'єкти та події;
- "Освіторія" – онлайновий медіаканал про освіту та виховання дітей в Україні;
- "Матема" – чат-бот безоплатних занять з математики;
- "Підтримка для дітей" – спільнота для психологічної допомоги дітям;
- "Школа_інфо" – найбільший освітній паблік України з онлайн-уроками, новинами та навчальними лайфхаками;
- "Віртуальна Школа" – на цьому каналі можна знайти відеоуроки з різних шкільних предметів. Вони тривають не більше 5 – 8 хвилин. Основні предмети – це математика, англійська та природознавство;
- Novator film – "Моя країна Україна" – це краєзнавчий, пізнавальний, патріотичний анімаційний серіал, проєкт української мультиплікаційної студії. У цьому мультфільмі ви подорожуватимете Україною і дізнаватиметеся різні легенди та історії;
- Future Education – канал з мультфільмами для дітей про особисті фінанси та прості фінансові лайфхаки на кожен день;
- академія сучасної освіти А+ створила онлайн-проєкт для всіх дітей України, які можуть доєднатися до занять у Zoom;
- телеграм-канал "Павлуша і Ява" допоможе зайняти дозвілля дітей молодшого шкільного віку.
Важливо Які довідки можуть вимагати у школі чи дитсадку і як їх відновити у разі переїзду
Видавництва, які надають безкоштовний доступ до книг:
Дитячі книжки видавництва "Ранок"
ТБ-платформи відкрили безкоштовний доступ до мультиків та уроків:
Які переваги у дистанційної освіти: дивіться відео