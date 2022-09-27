Во время войны для обучения дошкольников с помощью гаджета появилось много возможностей. Какие полезные ресурсы для психологической поддержки, обучения и информирования следует выбрать для дошкольников, читайте в материале 24 канала.
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Полезные мобильные приложения для детей на Android
Эти украиноязычные мобильные приложения превратят обучение вашего малыша в интересную и веселую игру.
- "Хто у горах"? ("Кто в горах"?)
Это приложение создали для раннего развития самых маленьких пользователей. Деток ждет увлекательное путешествие в горы. Там они вместе с дедушкой Иваном и его домашними животными будут познавать мир. Игра позволит детям выучить животных, их названия и голоса, узнать, что они едят.
- "Веселі тварини" ("Веселые животные")
Благодаря этому развивающему приложению малыш может узнать больше о животных. В частности, какие звуки издают, где живут, какой имеют цвет.
- "Всяка музяка" ("Всякая музыка")
Это необычная игра-караоке для детей от 3 до 6 лет. Здесь известные народные детские песенки исполнил Андрей Кузьменко – Скрябин. В этой игре много интересных анимаций, скрытых элементов и задач.
- "Загадки українською" ("Загадки на украинском")
В этой игре необходимо отгадать загадку и составить ответное слово. Это игра для детей от 3 лет. Вас ждут более 500 украиноязычных загадок в стихотворной форме на различные темы.
- "Українська абетка для дітей" ("Украинский алфавит для детей")
Это карманный букварик для всей семьи на смартфоне. Игра предназначена для детей от 4 до 6 лет, которые могут учить буквы, говорить первые слова и учиться читать. Малышей ждут изображенные буквы с рисунками предметов, название которых начинаются на определенную букву.
Интересные сайты для детей на украинском языке
- "Малыш" – содержит игры для развития ребенка, а также творчество.
- Веб-проект "Читанка" – это детская публичная онлайн-библиотека. Здесь собраны те книги, которые давно не переиздают и которых нет в книжных магазинах.
- "Левко" – детский сайт, предлагающий богатый выбор детских игр, счетчиков, загадок, стихов, сказок, аудио и видеоматериалов. Также здесь можно найти советы к разнообразным поделкам, раскраски, простейшие кулинарные рецепты для малышей, материалы о детских праздниках.
- "Веселая азбука" – это самое большое собрание азбук, сказок, сказок в мр3, большой и интересный раздел "Читанка", поговорки, загадки, интересности, игры, юмор и другое.
- "Сказочник" – здесь собраны лучшие сказки со всего мира.
- Детский портал "Пустунчик" – предлагает для детей игры, кинозал, аудиотеку, много конкурсов и т.д.
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Интересные и познавательные каналы на YouTube, Telegram, Viber
- Детский онлайн-сад НУМО с видеозанятиями для детей от 3 до 6 лет. Первый выпуск доступен для просмотра на YouTube-каналах МОН и ЮНИСЕФ и на платформах MEGOGO и VoliaTV;
- Детский сад онлайн – новый проект от Образовательного Хаб;
- Инновационная платформа Mr.Leader для раннего развития ребенка. Подключение бесплатно. Для этого нужно перейти на телеграм-канал и зарегистрироваться по ссылке;
- Телеграм-каналы "Павлуша и Ява" и Аудиосказки "Книга-путешествие. Украина" – мультсериал, героями которого являются известные на весь мир украинцы, объекты и события;
- "Сказки на украинском" – мультики по мотивам народных сказок;
- "Сказкарик" – веселые мультфильмы на украинском для детей и взрослых;
- "Hey kids" – качественные видео с 3D-анимацией и музыкой, которая нравится детям;
- "Телекомпания Малыш ТВ" – официальный канал телекомпании представляет любимые песни детей;
- "Телеканал Плюс Плюс" – развлекательно-познавательный канал для семей с детьми дошкольного и школьного возраста.
Издательства, предоставляющие бесплатный доступ к книгам
Детские книги издательства "Утро".
Комиксы
Для детей разработали также детский информационный комикс. Это сборник информационных советов для детей и близких. Она научит, как себя вести во время военного положения.
ТВ-платформы с бесплатным доступом к мультикам и урокам
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