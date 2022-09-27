Під час війни для навчання дошкільнят за допомогою гаджету з'явилося чимало можливостей. Які корисні ресурси щодо психологічної підтримки, навчання та інформування варто обрати для дошкільнят, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Корисні мобільні додатки для дітей на Android

Ці україномовні мобільні додатки перетворять навчання вашого малюка на цікаву та веселу гру.

"Хто у горах"?

Цей додаток створили для раннього розвитку найменших користувачів. На діток чекає захоплива подорож в гори. Там вони разом із дідусем Іваном та його свійськими тваринками пізнаватимуть світ. Гра дасть можливість дітям вивчити тварин, їхні назви і голоси, дізнатися, що вони їдять.

"Веселі тварини"

Завдяки цьому розвивальному додатку малюк може дізнатися більше про тварин. Зокрема, які звуки видають, де живуть, який мають колір.

"Всяка музяка"

Це незвичайна гра-караоке для дітей від 3 до 6 років. Тут відомі народні дитячі пісеньки виконав Андрій Кузьменко – Скрябін. У цій грі багато цікавих анімацій, прихованих елементів та завдань для виконання.

"Загадки українською"

У цій грі необхідно відгадати загадку та скласти слово-відповідь. Це гра для дітей від 3 років. На вас чекають понад 500 україномовних загадок у віршованій формі на різноманітні теми.

"Українська абетка для дітей"

Це кишеньковий букварик для всієї родини на смартфоні. Гра призначена для дітей від 4 до 6 років, які можуть вивчати букви, говорити перші слова та вчитися читати. На малюків чекають зображені букви з малюнками предметів, що називаються на певну букву.

Цікаві сайти для дітей українською мовою

"Малюк" – містить ігри для розвитку дитини, а також творчість.

Вебпроєкт "Читанка" – це дитяча публічна онлайн-бібліотека. Тут зібрані ті книги, які давно не перевидають і яких немає у книгарнях.

"Левко" – дитячий сайт, що пропонує багатий вибір дитячих ігор, лічилок, загадок, віршів, казок, аудіо та відеоматеріалів. Також тут можна знайти поради до різноманітних саморобок, розмальовки, найпростіші кулінарні рецепти для малечі, матеріали про дитячі свята.

"Весела абетка" – це найбільше зібрання абеток, казок, казок в мр3, великий і цікавий розділ "Читанка", приказки, загадки, цікавинки, ігри, гумор та інше.

"Казкар" – тут зібрані найкращі казки з усього світу.

Дитячий портал "Пустунчик" – пропонує для дітей ігри, кінозал, аудіотеку, багато конкурсів тощо.

Читайте Які довідки можуть вимагати у школі чи дитсадку і як їх відновити у разі переїзду

Цікаві та пізнавальні канали на YouTube, Telegram, Viber

Видавництва, які надають безкоштовний доступ до книг

Дитячі книжки видавництва "Ранок".

Комікси

Для діток розробили також дитячий інформаційний комікс. Це збірка інформаційних порад для дітей та їхніх близьких. Вона навчить, як поводитися під час воєнного стану.

ТБ–платформи з безкоштовним доступом до мультиків та уроків

Які переваги у дистанційної освіти: дивіться відео