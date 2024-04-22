Пишут 2-3 предложения: 24-летняя учительница рассказала, какие современные дети выражают мнение

24-летняя учительница Алина Мец благодаря соцсетям и ИИ поощряет детей читать и изучать зарубежную литературу. Она проводит уроки для всех старших и средних классов 14-го лицея в Черновцах.

Педагог говорит: замечает, что современные дети не такие, как ее сверстники были раньше. Современные ученики более открытые, не боятся ошибаться, не боятся высказывать свое мнение.

Смотрите также Реформа старшей школы "сократит" количество предметов, – эксперты

Что говорит молодая учительница о современных детях

Учительница привела пример: творческие работы им очень трудно писать, ведь теперь дети растут в среде, где есть соцсети.

Там мы привыкли к коротким сообщениям и видео. Дети в таком ритме. Поэтому им трудно написать сочинение на страницу или полторы. Они напишут 2 – 3 предложения – и это они уже выразили свое мнение, свою позицию по конкретной теме,

– говорит Алина Мец.

И добавила, что мы это не можем рассматривать как хорошее или плохое. Это уже такое поколение детей – и мы должны это просто принять.

Смотрите также Будет два направления: какие важные изменения готовит для учеников реформа старшей школы

Как воспринимали молодую учительницу школьники

Молодой педагог рассказала, что работает по профессии более двух лет.

Конечно, что страх был. Первый год, когда я начала работать, то у меня с одиннадцатиклассниками разница была 5 лет. Я очень волновалась, не знала, как будут меня воспринимать. Но все было хорошо – приняли,

– рассказала Алина.

И добавила, что труднее было не со старшеклассниками, а с младшими.

Ваша дитина отримала недостатній рівень знань у цьому році? Це легко виправити з "Оптіма”. Провідна дистанційна школа України пропонує унікальну благодійну програму для учнів 1 – 11 класів. Все, що потрібно – заповнити заявку та отримати безплатний доступ до освітніх матеріалів з 2 будь-яких предметів на 3 місяці. Подаруйте своїй дитині шанс здобути якісну освіту вже сьогодні!

Я помню, что ко мне подошел ученик пятого класса и спросил, в каком классе я учусь. А тогда я уже их учила. Я объяснила, что я – учительница, и буду постоянно учить их, что я не практикантка. Возможно они сразу не воспринимали меня как настоящую учительницу,

– поделилась молодой педагог.