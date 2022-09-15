Стоит ли украинскому ребенку за границей учиться в 2 школах и как ему все успевать

В Украине с 1 сентября стартовало обучение в школах. Из-за войны в нашем государстве многие дети вместе с родителями уехали за границу. До сих пор на Родину не вернулись около 490 тысяч украинских школьников. Стоит ли украинским детям учиться сразу в двух школах, читайте в материале 24 канала.

Часть школьников, которые после 24 февраля были вынуждены покинуть Украину, пошли в местные школы за границей. Причем многие из них еще и получают украинское образование дистанционно.

Читайте Как выбрать онлайн-школу, если вы за границей с детьми

Возможно ли учиться одновременно в двух школах

Если ребенок находится за границей, в большинстве своем ему приходится учиться в двух школах. При этом обучение может проходить в одинаковое время. В МОН отмечают, что это значительная нагрузка на школьника.

В Государственной службе качества образования убеждены, что украинский школьник за границей может совмещать обучение в двух школах – в украинской и зарубежной. Однако родителям советуют следить за нагрузкой на ребенка.

Если ребенок учится в иностранной местной школе, он должен обязательно продолжать учить украинский язык, литературу и историю Украины, убеждены аналитики. Ведь в местных школах дети слышат только иностранный язык. Если же ребенок не будет продолжать обучение в украинской школе, по возвращении на Родину ему придется все наверстать.

Формы обучения для ребенка, оказавшегося за границей

Родители могут выбрать дистанционную форму обучения для ребенка, чтобы он не бросил образование в украинской школе. На выбор – следующие форматы:

Экстернат – учащиеся могут учиться самостоятельно, в том числе в ускоренном режиме.

Семейная или домашняя форма – за обучение ребенка ответственны его родители, а знания оценивают учителя.

Отчислить ребенка из учебного заведения без заявления родителей, руководство школы не имеет права.

Важно Обучение в школе онлайн и офлайн: можно ли изменить формат для школьника и как это сделать

Чем полезно и вредно обучение в двух школах

Плюсом станет то, что ребенок будет контактировать со сверстниками и выучит иностранный язык. Однако для многих детей такое обучение может стать стрессовой ситуацией. Однако обычно дети быстро адаптируются к новым реалиям. При этом многие страны организовали для украинских беженцев курсы изучения языков.

Также для ребенка будет полезно поддерживать связь с родной страной, сверстниками и учителями, к которым он привык. Однако значительная школьная нагрузка может отрицательно повлиять на здоровье ребенка.

Как помочь ребенку учиться

Соучредитель ОО "Смарт образование" Иванна Коберник в материале для НУШ советует родителям поддержать ребенка в непростом процессе обучения. Через месяц следует проанализировать, насколько ребенок загружен. Если он хочет изучать отдельные предметы украинской программы, стоит ему помочь. Если ребенок не готов совмещать обучение – оставьте его в покое. В таком случае он может много сил тратить на изучение иностранного языка страны. Главное – поддерживайте своего школьника и его уверенность в своих силах.

Какие преимущества у дистанционного образования – смотрите видео: