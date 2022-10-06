Как украинским детям учиться, если они за границей или их школа разрушена

Многие украинские дети выехали за границу из-за полномасштабной войны в стране. Часть из них ушла в местные школы.

И даже за границей украинские дети могут продолжить или возобновить обучение в родной школе. При этом перевестись с одной формы получения образования на другую. Как правильно организовать обучение – объясняет брошюра, разработанная офисом вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в сотрудничестве с МОН.

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Как получить украинское образование в другой стране

Чтобы получили родное образование в иностранной стране, украинские ученики должны:

продолжить обучение в собственной школе онлайн;

приобщиться к дистанционному обучению в другой школе Украины;

получать образование по индивидуальной форме – экстернатной или семейной (домашней) в украинской школе;

обратиться в Международную украинскую школу (МУШ) для обучения в выходные дни;

присоединиться к очной учебе в классах или заведениях для переселенцев в стране пребывания.

Где найти материалы для обучения ребенка

в электронной библиотеке школьных учебников;

во Всеукраинской школе онлайн – видеоуроки, тесты, материалы для самостоятельной работы по 18 предметам для учащихся 5-11 классов;

отдельные украинские дистанционные школы на время военного положения предоставляют бесплатный доступ к обучению;

с 1 сентября по 31 декабря 2022 года EdPro открывает бесплатный доступ к электронным учебникам.

Может ли беженец вернуться в украинскую школу в любое время

Во многих странах Европы каждый ребенок обязательно должен учиться в местной школе. Дети-беженцы из Украины параллельно могут получать образование и в украинской школе.

Украинские дети, которые находятся за границей, могут:

вернуться к обучению в своей школе в Украине в любой момент;

перевестись с одной формы обучения на другую.

Что делать, если школу разрушили во время войны

Если школа разрушена или повреждена, ребенок может перейти в другую: по месту жительства или по месту регистрации, если ребенок является переселенцем.

Как быть, если школьник не продолжил обучение в украинской школе

Ребенок может вернуться в украинскую школу, обучение в которой прервал, потому что пошел в зарубежную школу из-за войны. Для этого она должна составить итоговую оценку.

Если у ребенка нет документов о полученном уровне образования, в новой школе определят уровень его знаний.

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Как поступить в 10 класс, если ребенок был за границей

Чтобы учиться в 10 классе, у ребенка должен быть документ о завершении 9 класса. Для этого нужно составить годовую оценку и/или государственную итоговую аттестацию в украинской школе.

Как учатся украинские дети за границей