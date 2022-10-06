И даже за границей украинские дети могут продолжить или возобновить обучение в родной школе. При этом перевестись с одной формы получения образования на другую. Как правильно организовать обучение – объясняет брошюра, разработанная офисом вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в сотрудничестве с МОН.
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Как получить украинское образование в другой стране
Чтобы получили родное образование в иностранной стране, украинские ученики должны:
- продолжить обучение в собственной школе онлайн;
- приобщиться к дистанционному обучению в другой школе Украины;
- получать образование по индивидуальной форме – экстернатной или семейной (домашней) в украинской школе;
- обратиться в Международную украинскую школу (МУШ) для обучения в выходные дни;
- присоединиться к очной учебе в классах или заведениях для переселенцев в стране пребывания.
Где найти материалы для обучения ребенка
- в электронной библиотеке школьных учебников;
- во Всеукраинской школе онлайн – видеоуроки, тесты, материалы для самостоятельной работы по 18 предметам для учащихся 5-11 классов;
- отдельные украинские дистанционные школы на время военного положения предоставляют бесплатный доступ к обучению;
- с 1 сентября по 31 декабря 2022 года EdPro открывает бесплатный доступ к электронным учебникам.
Может ли беженец вернуться в украинскую школу в любое время
Украинские дети, которые находятся за границей, могут:
- вернуться к обучению в своей школе в Украине в любой момент;
- перевестись с одной формы обучения на другую.
Что делать, если школу разрушили во время войны
Если школа разрушена или повреждена, ребенок может перейти в другую: по месту жительства или по месту регистрации, если ребенок является переселенцем.
Как быть, если школьник не продолжил обучение в украинской школе
Ребенок может вернуться в украинскую школу, обучение в которой прервал, потому что пошел в зарубежную школу из-за войны. Для этого она должна составить итоговую оценку.
Если у ребенка нет документов о полученном уровне образования, в новой школе определят уровень его знаний.
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Как поступить в 10 класс, если ребенок был за границей
Чтобы учиться в 10 классе, у ребенка должен быть документ о завершении 9 класса. Для этого нужно составить годовую оценку и/или государственную итоговую аттестацию в украинской школе.
Как учатся украинские дети за границей
- По данным Европейской комиссии, на 1 сентября более 506 тысяч украинских детей-беженцев пошли в школы стран ЕС. В общей сложности ученики вместе с родителями выехали в 44 европейских стран, а также в США, Канаду, Австралию, Японию.
- Больше украинских детей учится в школах Польши. В этом учебном году порог польских школ перешагнули 185 тысяч украинских детей.
- В немецких школах сейчас учится около 180 тысяч детей. Эта цифра продолжает расти. Наши земляки тоже пошли учиться и в профессионально-технические училища.
- В Чехии в этом учебном году за парты местных школ сели до 60 тысяч украинских детей-беженцев.
- Во Франции 1 сентября начали учебный год в местных школах 18 тысяч украинских школьников.