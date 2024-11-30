Спрос на высшее образование среди мужчин 25+ в этом году снизился: Минобразования объяснило, почему так произошло

В 2024 году в Украине снизилось количество мужчин в возрасте от 25 лет, выразивших желание получать высшее образование. В Минобразования говорят, что причиной этого является то, что второе высшее образование больше не дает отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Зеркало недели.

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Почему в Украине меньше мужчин 25+ лет поступают в университеты

Так, в ответ на запрос в Минобразования сообщили, что в 2024 году на бакалавриат поступили чуть более 25 тысяч мужчин 25+ лет, а на магистратуру – более 36 тысяч. В то же время только в прошлом году это количество было значительно больше. Тогда на бакалавриат зачислили более 56 тысяч мужчин мобилизационного возраста, а на магистратуру – более 55 тысяч.

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий отмечает, что причиной этого являются два важных решения, которые приняли в министерстве.

В частности, теперь в случае непоследовательного получения образования, то есть когда мужчин заново вступает на полученный уровень, отсрочка от мобилизации не предоставляется.

Соответственно, если ты уже имеешь бакалавра, пожалуйста, получай еще раз бакалавра, нет проблем, но этот второй раз не дает тебе права на отсрочку. Если ты уже имеешь магистра, получай, пожалуйста, еще раз магистра,

– указал Винницкий.

Заместитель министра добавил, что МОН заинтересовано в том, чтобы максимальное количество людей получало высшее образование. Однако он призвал не забывать, что есть право на образование и обязанность защищать страну.

Михаил Винницкий добавил, что информация о том, что соответствующий уровень образования приобретается впервые, легко проверяется через ЕГЭБО. Через эту базу и формируется справка для ТЦК.