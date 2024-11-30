Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дзеркало тижня.

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Чому в Україні менше чоловіків 25+ років вступають в університети

Так, у відповідь на запит у Міносвіти повідомили, що у 2024 році на бакалаврат вступили трохи більше ніж 25 тисяч чоловіків 25+ років, а на магістратуру – понад 36 тисяч. Водночас лише торік ця кількість була значно більшою. Тоді на бакалаврат зарахували понад 56 тисяч чоловіків мобілізаційного віку, а на магістратуру – більше як 55 тисяч.

Заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький зауважує, що причиною цього є два важливих рішення, які ухвалили у міністерстві.

Зокрема, тепер у випадку непослідовного здобуття освіти, тобто коли чоловіків наново вступає на здобутий рівень, відстрочка від мобілізації не надається.

Відповідно, якщо ти вже маєш бакалавра, будь ласка, здобувай іще раз бакалавра, нема проблем, але цей другий раз не дає тобі права на відстрочку. Якщо ти вже маєш магістра, здобувай, будь ласка, ще раз магістра,

– вказав Винницький.

Заступник міністра додав, що МОН зацікавлене в тому, щоб максимальна кількість людей здобувала вищу освіту. Проте він закликав не забувати, що є право на освіту і обов'язок захищати країну.

Михайло Винницький додав, що інформація про те, що відповідний рівень освіти здобувається вперше, легко перевіряється через ЄДЕБО. Через цю базу і формується довідка для ТЦК.