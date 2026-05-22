ХНУ имени Каразина планирует возобновить очное обучение, но есть нюанс
Харьковский национальный университет имени Каразина с нового учебного года возобновит очное обучение. Однако лишь частично.
На пары будут ходить студенты, которые находятся в Харькове и области и готовы учиться очно. Об этом в интервью РБК-Украина заявила ректор ХНУ имени Каразина Татьяна Кагановская.
Почему восстанавливают очное обучение в ХНУ
Такое правило планируют ввести с 1 сентября 2026 года для студентов всех факультетов. Ректор говорит, что в вузе вернут очное обучение частично, учитывая ситуацию с безопасностью.
Любое решение по оффлайну может приниматься только тогда, когда мы уверены в безопасности студентов, преподавателей и работников университета,
– подчеркнула Кагановская.
И добавила, что часть студентов уже сейчас проходит практическое обучение в аудиториях. Это, в частности:
студенты естественных факультетов;
медики;
физики;
химики.
Они выполняют лабораторные и практические работы непосредственно в вузе.
Кагановская также сообщила, что перед принятием окончательного решения спросят мнение студентов. По ее словам, около 80% тех, кто находится в Харькове и области, поддерживают идею.
Что изменится с 1 сентября
С 1 сентября также оставят смешанную систему обучения, потому что в ЗВО получают образование студенты, которые находятся за пределами Харькова или Украины.
Ректор ХНУ также отметила, что в вузе обеспечивают и оборудование "подземного университета". В частности, обустроили современное противорадиационное укрытие.
Оно появилось после реконструкции образовательно-научного пространства "Ландау". Он сочетает и музей науки, и образовательное пространство, и научный хаб, и безопасные подземные аудитории.
