Школы Львовщины могут перевести на онлайн-обучение

Большинство школьников во Львовской области, даже несмотря на войну, обучают офлайн в своих школах. Однако вскоре ситуация может измениться.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что школьников Львовщины в скором времени могут перевести на дистанционную форму образования. Однако это зависит от отдельных факторов.

Важно Сколько украинских школ уже имеют укрытия и готовы принять учащихся на оффлайн-обучение

Переведут ли школы Львовщины на онлайн-обучение

На сегодняшний день, по словам Козицкого, 40% школ во Львове и 80% на территории области обучаются офлайн. Однако на Львовщине уже готовятся к возможным проблемам.

Мы понимаем, что зима может быть тяжелой,

– отметил глава Львовщины.

Так, будут учитывать количество переселенцев с Востока, что зависит от интенсивности боев на фронте и ракетных ударов по критической инфраструктуре. Если на Львовщину приедет значительное количество переселенцев, их поселят в школах.

Также на изменение формы образования может повлиять рост количества больных коронавирусом, добавил Козицкий. Еще одним фактором могут стать обстрелы критической инфраструктуры Львовской области. В таком случае обучение офлайн будет отменено.

Глава Львовской ОВА при этом подчеркнул, что предпочитает очное обучение в школах. Заметил, что форму получения образования на Львовщине будут определять вышеупомянутые факторы.

Сколько украинских школ имеют укрытие

Уже 68% школ имеют укрытие. В начале июля таких было всего 11%, сообщили в Минобразования. При этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль подчеркнул, что все украинские школы должны быть оборудованы надежными укрытиями.

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Глава Минобразования Сергей Шкарлетт рассказал, что в следующем году из бюджета выделят 1,5 миллиарда гривен на обустройство укрытий в школах.

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