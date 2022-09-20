Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що школярів Львівщини незабаром можуть перевести на дистанційну форму освіти. Проте це залежатиме від окремих факторів.

Важливо Скільки українських шкіл вже мають укриття і готові прийняти учнів на офлайн-навчання

Чи переведуть школи Львівщини на онлайн-навчання

На сьогодні, за словами Козицького, 40% шкіл у Львові і 80% на території області навчаються офлайн. Проте на Львівщині вже готуються до можливих проблем.

Ми розуміємо, що зима може бути важкою,

– зазначив очільник Львівщини.

Так, зважатимуть на кількість переселенців зі Сходу, що залежить від інтенсивності боїв на фронті та ракетних ударів по критичній інфраструктурі. Якщо на Львівщину таки приїде значна кількість переселенців, їх поселять у школах.

Також на зміну форми освіти може вплинути зростання кількості хворих на коронавірус, додав Козицький. Ще одним фактором можуть стати обстріли критичної інфраструктури Львівщини. У такому разі навчання офлайн скасують.

Очільник Львівської ОВА при цьому наголосив, що віддає перевагу очному навчанню у школах. Натомість зауважив, що форму здобуття освіти на Львівщині визначатимуть вищезгадані фактори.

Скільки українських шкіл мають укриття

Уже 68% шкіл мають укриття. На початку липня таких було лише 11%, повідомили у Міносвіти. При цьому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що усі українські школи мають бути обладнані надійними укриттями.

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Натомість очільник Міносвіти Сергій Шкарлет розповів, що наступного року з бюджету виділять 1,5 мільярда гривень на облаштування укриттів у школах.

Які переваги у дистанційної освіти: дивіться відео



