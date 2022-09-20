Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что школьников Львовской области вскоре могут перевести на дистанционную форму образования. Однако это будет зависеть от отдельных факторов.

Важно Сколько украинских школ уже имеют укрытия и готовы принять учеников на офлайн-обучение

Переведут ли школы Львовской области на онлайн-обучение

На сегодняшний день, по словам Козицкого, 40% школ во Львове и 80% на территории области обучаются офлайн. Однако на Львовщине уже готовятся к возможным проблемам.

Мы понимаем, что зима может быть тяжелой,

– отметил глава Львовщины.

Так, будут учитывать количество переселенцев с Востока, что зависит от интенсивности боев на фронте и ракетных ударов по критической инфраструктуре. Если на Львовщину приедет значительное количество переселенцев, их поселят в школах.

Также на изменение формы образования может повлиять рост количества больных коронавирусом, добавил Козицкий. Еще одним фактором могут стать обстрелы критической инфраструктуры Львовской области. В таком случае обучение офлайн будет отменено.

Глава Львовской ОВА при этом подчеркнул, что предпочитает очное обучение в школах. Заметил, что форму получения образования на Львовщине будут определять вышеупомянутые факторы.

Сколько украинских школ имеют укрытие

Уже 68% школ имеют укрытие. В начале июля таких было всего 11%, сообщили в Минобразования. При этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль подчеркнул, что все украинские школы должны быть оборудованы надежными укрытиями.

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Глава Минобразования Сергей Шкарлетт рассказал, что в следующем году из бюджета выделят 1,5 миллиарда гривен на обустройство укрытий в школах.

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