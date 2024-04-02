В Украине создадут "лагерные школы" для учеников из прифронтовых зон

В Минобразования Украины намерены обеспечить подвоз детей с прифронтовых территорий в "бординговые" или "лагерные" школы. Они будут расположены в более безопасных местах.

Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой во время презентации "Школьные укрытия: новые правила распределения средств". И добавил, что такими безопасными локациями должны стать заведения, где есть укрытие и может происходить посменное очное обучение.

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Лисовой уточнил: говорится о выездных очных сессиях для детей из школ, в которых нельзя организовать очное обучение.

Это могут быть санатории, бывшие лагеря отдыха для детей, учреждения профтехобразования, колледжи, которые можно перепрофилировать под это временное решение на период войны,

– рассказал чиновник.

И добавил, что такие сессии, во время которых дети смогут жить и учиться в таких школах, могут длиться неделю, два, три или более.

"Бординговыми" заведениями могут стать объекты образовательной или рекреационной инфраструктуры, которые могут позволить разместить детей в общежитии или пансионате, накормить, обеспечить обучение и психологическую поддержку, считает министр.

Сейчас речь ведется о создании 5 таких заведений, для их оборудования инвесторы планируют выделить по полмиллиона долларов на каждую такую школу,

– отметил глава МОН.

Всего в Министерстве образования ожидают, что каждая прифронтовая область должна иметь хотя бы одно заведение бордингового типа.

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