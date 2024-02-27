На Херсонщине в отдельных школах планируют возобновить очное обучение

В Херсонской области часть детей может снова переступить порог школы. Власти региона хотят возобновить очное обучение в 11 школах.

Об этом заявил заместитель начальника Херсонской ОГА Антон Самойленко. И уточнил, что такой формат обучения должен быть доступен по состоянию на 1 сентября.

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В отдельных школах на Херсонщине восстановят офлайн-обучение

Самойленко говорит: по состоянию на начало нового учебного года на Херсонщине смогут восстановить очное обучение не более чем в 11 учебных заведениях.

Он добавил, что процесс восстановления и дооборудования школ будет продолжаться и после 1 сентября.

Образование на Херсонщине сейчас находится сугубо в онлайн-формате,

– уточнил чиновник.

Что известно о восстановлении очного обучения на Херсонщине

В начале 2024 года совет профессионального образования при Херсонской ОВА предложил восстановить офлайн-обучение в школах в отдельных общинах области.

Тогда говорилось о восстановлении такого формата получения образования при условии соблюдения мер безопасности в населенных пунктах, которые удалены от фронта более чем на 40 километров.

Эти намерения подтвердил и начальник ОВА Александр Прокудин.