Терехов рассказал, обустроят ли в метро Харькова садики
Источник:Суспильное
Многие родители в Харькове хотели бы, чтобы в метро города обустроили садики. Однако пока комфортное пребывание дошкольников под землей в течение всего дня невозможно.
Об этом рассказал мэр города Игорь Терехов. И добавил, что все же рассматривают вопросы организации в подземке занятий по подготовке детей к первому классу.
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Обустроят ли в метро Харькова садики
Так, по словам главы города, к этим занятиям будут привлекать 5-летних детей, которых готовят к школе.
Но целесообразно ли делать стационарный детский садик под землей и тем более на станциях метрополитена? Есть определенные требования, которые в метро обеспечить не можем,
– отметил Терехов.
И добавил, что организовать садик сложнее, чем школу, ведь дошкольники должны находиться в заведении весь день.
Заметим, что в харьковской подземке обустроили школу. В классах, обустроенных в метро, обучаются 1187 учащихся.
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В Харькове строят первую в Украине подземную школу
- В Харькове будет построена первая в нашей стране подземная школа.
- Строительство обойдется в около 58 миллионов гривен.
- Мэр Харькова надеется, что школу построят к 2024 году.
- Подземная школа рассчитана на 450 школьников. Если они будут учиться в две смены, то образование в этом учебном заведении будут получать 900 учащихся.