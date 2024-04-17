Громады могут получить деньги от государства на ремонт укрытий в школах
Источник:Минобразования Украины
Громады в Украине могут получить государственную субвенцию на капитальный ремонт и строительство укрытий в школах. 18 апреля стартует подача заявок.
При этом в Минобразования Украины назвали приоритетные регионы, которые могут получить средства. Речь идет о субвенции для прифронтовых и приграничных территорий нашего государства.
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Какие области могут получить деньги на укрытие в школах
Средства от государства могут приоритетно получить общины и школы в таких областях как:
- Харьковская;
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Николаевская;
- Херсонская;
- Одесская;
- Сумская;
- Черниговская.
В условиях полномасштабного вторжения приоритет МОН – создать безопасные условия для всех участников образовательного процесса. Поэтому укрытие – это базовая потребность каждого учебного заведения. В этом году государственная субвенция составляет 2,5 миллиарда гривен на обустройство безопасной среды в школах,
– сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив.
И добавил, что уже действует новый механизм распределения средств с использованием балльной системы. И отметил, что каждая община, которая расположена на подконтрольной Украине территории, может получить вышеупомянутые средства, если хочет осуществить капитальный ремонт.
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Какие есть предельные размеры субвенции
В МОН также сообщили, что в соответствии с постановлением, принятого правительством 12 апреля, для каждой из 8 приоритетных областей определили предельные объемы субвенции на обустройство безопасных условий в школах:
- Харьковская область – 500 миллионов гривен;
- Днепропетровская область – 500 миллионов гривен;
- Запорожская область – 500 миллионов гривен;
- Николаевская область – 200 миллионов гривен;
- Херсонская область – 200 миллионов гривен;
- Одесская область – 150 миллионов гривен;
- Сумская область – 150 миллионов гривен;
- Черниговская область – 150 миллионов гривен;
Ключевой критерий для установления предельных объемов – количество детей, которые находятся в регионе и получают образование в дистанционном формате. 150 миллионов гривен определили для областей, где дистанционно обучаются до 50 тысяч учеников, 200 миллионов гривен – от 51 тысячи до 100 тысяч учеников, 500 миллионов гривен – более 100 тысяч учеников,
– отметили в МОН.
Среди главных условий для подачи на субвенцию:
- наличие проектно-сметной документации на строительство или капитальный ремонт безопасного места;
- в школе учится не менее 200 детей;
- подтвержденное софинансирование из местного бюджета, минимальный размер которого соответствует индексу налогоспособности общины;
- проект должен быть завершен в этом году.