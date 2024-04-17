Громады могут получить деньги от государства на ремонт укрытий в школах

Громады в Украине могут получить государственную субвенцию на капитальный ремонт и строительство укрытий в школах. 18 апреля стартует подача заявок.

При этом в Минобразования Украины назвали приоритетные регионы, которые могут получить средства. Речь идет о субвенции для прифронтовых и приграничных территорий нашего государства.

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Какие области могут получить деньги на укрытие в школах

Средства от государства могут приоритетно получить общины и школы в таких областях как:

Харьковская;

Днепропетровская;

Запорожская;

Николаевская;

Херсонская;

Одесская;

Сумская;

Черниговская.

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В условиях полномасштабного вторжения приоритет МОН – создать безопасные условия для всех участников образовательного процесса. Поэтому укрытие – это базовая потребность каждого учебного заведения. В этом году государственная субвенция составляет 2,5 миллиарда гривен на обустройство безопасной среды в школах,

– сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив.

И добавил, что уже действует новый механизм распределения средств с использованием балльной системы. И отметил, что каждая община, которая расположена на подконтрольной Украине территории, может получить вышеупомянутые средства, если хочет осуществить капитальный ремонт.

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Какие есть предельные размеры субвенции

В МОН также сообщили, что в соответствии с постановлением, принятого правительством 12 апреля, для каждой из 8 приоритетных областей определили предельные объемы субвенции на обустройство безопасных условий в школах:

Харьковская область – 500 миллионов гривен;

Днепропетровская область – 500 миллионов гривен;

Запорожская область – 500 миллионов гривен;

Николаевская область – 200 миллионов гривен;

Херсонская область – 200 миллионов гривен;

Одесская область – 150 миллионов гривен;

Сумская область – 150 миллионов гривен;

Черниговская область – 150 миллионов гривен;

Ключевой критерий для установления предельных объемов – количество детей, которые находятся в регионе и получают образование в дистанционном формате. 150 миллионов гривен определили для областей, где дистанционно обучаются до 50 тысяч учеников, 200 миллионов гривен – от 51 тысячи до 100 тысяч учеников, 500 миллионов гривен – более 100 тысяч учеников,

– отметили в МОН.

Среди главных условий для подачи на субвенцию: