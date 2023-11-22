Сколько родителей недовольны знаниями детей по украинскому языку и литературе: цифры удивили

43% опрошенных родителей в Украине недовольны уровнем знаний своих детей по украинскому языку и украинской литературе. Такие данные продемонстрировало исследование Госслужбы качества образования.

Что важно, украинский язык является родным для более 90% учителей, родителей и учеников.

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Сколько родителей недовольны знаниями детей по украинскому языку и литературе

По данным исследования, на 6% вырос уровень удовлетворенности родителей обеспечением функционирования украинского языка в учебных заведениях по сравнению с прошлым учебным годом. Он составляет 93%.

Также 72% учеников заявили, что хотят дополнительно развивать или улучшать свои знания по украинскому языку. Однако только около половины использовали такую возможность.

Сколько учителей, родителей и учеников считают украинский язык родным

Глава Госслужбы качества образования Украины Руслан Гурак также рассказал, что почти 94% учителей, 93% родителей и 91% детей отметили, что считают родным языком украинский.

Они заявили, используют украинский во всех сферах своей жизни: в общении с родными, во время учебы, в культурной сфере.