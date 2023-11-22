Сколько родителей недовольны знаниями детей по украинскому языку и литературе: цифры удивили
22 ноября 2023, 16:36Читати новину українською
Источник:Интерфакс-Украина
43% опрошенных родителей в Украине недовольны уровнем знаний своих детей по украинскому языку и украинской литературе. Такие данные продемонстрировало исследование Госслужбы качества образования.
Что важно, украинский язык является родным для более 90% учителей, родителей и учеников.
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Сколько родителей недовольны знаниями детей по украинскому языку и литературе
По данным исследования, на 6% вырос уровень удовлетворенности родителей обеспечением функционирования украинского языка в учебных заведениях по сравнению с прошлым учебным годом. Он составляет 93%.
Также 72% учеников заявили, что хотят дополнительно развивать или улучшать свои знания по украинскому языку. Однако только около половины использовали такую возможность.Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.
Сколько учителей, родителей и учеников считают украинский язык родным
- Глава Госслужбы качества образования Украины Руслан Гурак также рассказал, что почти 94% учителей, 93% родителей и 91% детей отметили, что считают родным языком украинский.
- Они заявили, используют украинский во всех сферах своей жизни: в общении с родными, во время учебы, в культурной сфере.