Уменьшит нагрузку: МОН согласовало обучающую программу для украинских учеников-беженцев
Источник:Минобразования Украины
Минобразования Украины согласовало образовательную программу для украинских учеников, обучающихся в зарубежных школах. Она предусматривает изучение предметов украиноведческого компонента.
Эта программа является частью плана Минобразования по уменьшению учебной нагрузки на детей за рубежом. Все потому, что многие из них получают образование в местных школах и параллельно учатся дистанционно в украинском учебном заведении.
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МОН согласовал учебную программу для учеников-беженцев
Ранее таким ученикам должны были засчитать оценки за общие предметы в обеих школах. Их должны были перевести в 12-балльную или двубалльную шкалу ("зачтено"/"не зачтено"). При этом школьники еще должны были сдать годовую оценку по предметам, которые не изучают в зарубежных школах: украинских языка, литературы и истории, а также географии, гражданского образования и защиты Украины.
Теперь МОН официально внедрит модель, согласно которой ученики за рубежом смогут сдавать для годового оценивания только предметы украиноведческого компонента и смогут изучать их дистанционно в специально определенных школах. Остальные оценки будут зачислены на основе справки из зарубежной школы.
К концу прошлого учебного года за границей находились примерно 500 тысяч украинских детей школьного возраста. И каждый ребенок важен для государства,
– подчеркнул глава МОН Оксен Лисовой.
По его словам, МОН понимает, что обучение в двух школах одновременно может быть сложным из-за двойной нагрузки для ребенка.Ищете дистанционную школу с многолетним опытом и профессиональной командой специалистов? Обратите внимание на образовательную платформу "Оптима" где школьники получают доступ к инновационному авторскому материалу и постоянную поддержку со стороны менеджеров, учителей и техотдела. Школа имеет более 7 тысяч успешных выпускников, стать одним из которых может и ваш ребенок.
Чтобы избежать этого, но сохранить украинским детям связь с родной страной, мы создали эту образовательную программу, которая предусматривает изучение только украинского компонента – языка, литературы, истории и других предметов, не изучающих в зарубежных школах,
– сообщил министр.
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Что содержит эта образовательная программа
Эта образовательная программа содержит:
- перечень предметов и интегрированных курсов, не изучаемых в зарубежных школах;
- рекомендуемое распределение количества учебных часов в неделю для изучения предметов;
- дополнительные часы для проведения индивидуальных консультаций и групповых занятий;
- требования к лицам, которые могут получать образование в соответствии с этой программой;
- рекомендуемые формы организации обучения;
- описание инструментария оценки.
Следующим шагом будет принятие решения об организации такого обучения. В разных регионах Украины должны определить школы с классами дистанционного изучения этих предметов.