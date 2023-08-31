Уменьшит нагрузку: МОН согласовало обучающую программу для украинских учеников-беженцев

Минобразования Украины согласовало образовательную программу для украинских учеников, обучающихся в зарубежных школах. Она предусматривает изучение предметов украиноведческого компонента.

Эта программа является частью плана Минобразования по уменьшению учебной нагрузки на детей за рубежом. Все потому, что многие из них получают образование в местных школах и параллельно учатся дистанционно в украинском учебном заведении.

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Ранее таким ученикам должны были засчитать оценки за общие предметы в обеих школах. Их должны были перевести в 12-балльную или двубалльную шкалу ("зачтено"/"не зачтено"). При этом школьники еще должны были сдать годовую оценку по предметам, которые не изучают в зарубежных школах: украинских языка, литературы и истории, а также географии, гражданского образования и защиты Украины.

Теперь МОН официально внедрит модель, согласно которой ученики за рубежом смогут сдавать для годового оценивания только предметы украиноведческого компонента и смогут изучать их дистанционно в специально определенных школах. Остальные оценки будут зачислены на основе справки из зарубежной школы.

К концу прошлого учебного года за границей находились примерно 500 тысяч украинских детей школьного возраста. И каждый ребенок важен для государства,

– подчеркнул глава МОН Оксен Лисовой.

По его словам, МОН понимает, что обучение в двух школах одновременно может быть сложным из-за двойной нагрузки для ребенка.

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Чтобы избежать этого, но сохранить украинским детям связь с родной страной, мы создали эту образовательную программу, которая предусматривает изучение только украинского компонента – языка, литературы, истории и других предметов, не изучающих в зарубежных школах,

– сообщил министр.

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Что содержит эта образовательная программа

Эта образовательная программа содержит:

перечень предметов и интегрированных курсов, не изучаемых в зарубежных школах;

рекомендуемое распределение количества учебных часов в неделю для изучения предметов;

дополнительные часы для проведения индивидуальных консультаций и групповых занятий;

требования к лицам, которые могут получать образование в соответствии с этой программой;

рекомендуемые формы организации обучения;

описание инструментария оценки.

Следующим шагом будет принятие решения об организации такого обучения. В разных регионах Украины должны определить школы с классами дистанционного изучения этих предметов.