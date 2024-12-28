Что такое обучение "задом наперед" и как оно работает

Образование и методики преподавания и обучения проходят свои трансформации и изменения. Среди методик, которая набирает популярность, обучение "задом наперед".

Что такое обучение "наоборот", которое широко практикуют, в частности в США, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на портал "Моя школа".

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Какая схема обучения "задом наперед"

О методике обучения "наоборот" рассказала украинско-американский блогер Наташа Мюллер на своей фейсбук-странице. Она объясняет, что в начале курса студенты сдают тест-диагностику, который показывает, как много они не знают о предмете и готовятся самостоятельно к предстоящей теме.

Особенности в том, что студенты учатся самостоятельно по материалам, которые им подготовили преподаватели. Среди них видеолекции, ищут информацию в интернете, а также общаются с другими студентами и выслушивают их мнение.

Впоследствии студенты повторно сдают тест и, обычно, получают лучшие результаты.

После предыдущих шагов студенты приходят в аудиторию, где профессор заполняет пробелы, которые возникли после самостоятельного обучения. Преподаватель уже имеет результаты последних тестов, поэтому он может сосредоточиться на проблемном, на лабораторной работе и применении этих знаний на практике.

Лабораторные работы по той же схеме выполняются – после того, как студенты самостоятельно пытаются ее выполнить, преподаватель помогает и показывает, что нужно исправить.

Все студенты могут разобраться с темой в зависимости от собственных потребностей, скорости усвоения, личного графика и тому подобное.

Наталья отмечает, что в интернете очень много шикарных материалов для изучения необходимых тем для освоения вооружения наук, которые никакой вуз дать не может.

Вузы пусть бы служили для выполнения лабораторных работ, для применения знаний под руководством лучших и самых дорогих профессоров. А плохие преподаватели пусть идут в репетиторы,

– пишет Мюллер.

Такое обучение дает преимущество, по мнению Наташи Мюллер, в том, что немотивированные студенты будут чувствовать себя полными дураками и, или быстро исправятся, или отсеются.

Среди украинских вузов, где практикуют обратные классы, – Киевская школа экономики. Ректор Тимофей Брик рассказал, что студентам делают видеозаписи лекций заранее, чтобы они смотрели и читали литературу до занятия, а в аудиториях занимались уже практическими заданиями. По его словам, некоторые преподаватели сначала не доверяли такому нововведению, однако со временем стали использовать его.