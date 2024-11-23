МОН подробно разъяснило критерии оценивания в 5 – 9 классах НУШ

Министерство образования и науки Украины разработало и в начале августа 2024 года согласовало новые рекомендации и критерии оценивания, которые учитывают специфику обучения в Новой украинской школе. При этом в ведомстве подробно рассказали, как будет работать обновленная система оценивания.

Об этом сообщает 24 Канал с ссылкой Министерство образования и науки Украины. Инструментарий оценивания изменяется в соответствии с новым Государственным стандартом базового среднего образования и модельными учебными программами.

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Какие основные требования к оценке в 5– 9 классах НУШ

Чем новый подход к оценке отличается от старого?

В новых стандартах в центре – обязательные результаты обучения учащемуся, реализуемые через компетентностный подход.

Эти требования представили по результатам на трех уровнях:

группы результатов (через реализующие компетентностный потенциал отрасли);

общие результаты, которые общие для всех трех уровней общего среднего образования (они же определяют учебное продвижение по циклам: 5-6 и 7-9 классы);

ориентиры для оценки, на основе которых определяют уровень достижения результатов обучения в завершении соответствующего цикла.

Изменения в подходах к обучению повлияли на критерии. Если предварительные критерии оценки учебных достижений были ориентированы больше на факты, правила и данные, то есть на знаниевой компонент, то сейчас речь идет о компетентности (знание, умение, образы мышления, взгляды, ценности).

Где искать ориентиры и критерии оценки?

Государственный стандарт базового среднего образования (далее – ДСБСО) – это основной документ, в котором можно увидеть целостную картину того, чему учить, а значит, и что оценивать.

В приложениях стандарта, кроме базовых знаний, указаны группы результатов обучения и ориентиры для оценки. Ориентиры для оценки позволяют формировать инструменты для оценки.

Еще один документ, определяющий общие критерии для оценки и критерии оценки по образовательным отраслям,– приказ МОН от 2 августа №1093.

Критерии для оценки по образовательным отраслям разработали на основе общих критериев, но с учетом свойства групп результатов соответствующей отрасли.

Как трактовать разное количество групп результатов в стандарте и критериях оценки в свидетельстве достижений для некоторых отраслей?

Чтобы упростить заполнение свидетельства достижений, отдельные смежные группы результатов (там, где это возможно) объединили, поэтому в гражданско-исторической, естественной и математической образовательных областях количество групп результатов в ДСБСО не совпадает с количеством групп в свидетельстве достижений.

Так, например, в области образования предложили при оценке ориентироваться на три группы результатов: первая группа направлена на развитие экспериментальных навыков, когда учащиеся осуществляют непосредственные исследования физических явлений; вторая группа – на умениях искать и анализировать информацию; третья предполагает, что учащиеся понимают и могут объяснить основные физические законы и закономерности, используют эти знания для объяснения природных явлений.

В гражданско-исторической образовательной отрасли в ДСБСО результаты обучения подали по шести группам, однако при разработке критериев эти группы были объединены в три. Да, в группе результатов:

"Ориентируется в историческом времени и пространстве, выявляет взаимосвязи событий и явлений" объединена первая и вторая группы общих результатов обучения, определенных в ГСБСО; "Работает с информацией исторического и обществоведческого содержания" – третья и четвертая группы ДСБСО; "Выявляет способность к сотрудничеству, толерантность, гражданскую позицию" – пятая и шестая группы ДСБСО.

В то же время предложенная форма свидетельства достижений является ориентировочной, поэтому учебное заведение может либо использовать предлагаемый министерством упрощенный вариант, или соблюдать определенное стандартом количество групп результатов.

Можно ли использовать старые критерии для оценки?

Приказом МОН от 2 августа 2024 г. № 1093 утверждены рекомендации по оценке учебных достижений учащегося 5-9 классов, обучающихся в соответствии с новым ГСБСО. Также отменен приказ МОН от 1 апреля 2022 года №289, что регламентировал требования к оценке учебных достижений учащихся 5-6 классов. Соответственно в 2024/2025 учебном году для оценки в 5-7 классах, а также пилотных 8-х, используем новые критерии, а в 8-9-х – критерии оценки учебных достижений учащихся (воспитанников) в системе общего среднего образования 2011 года.

Виды оценки

Какие виды оценивания?

Основными видами оценивания является формовочная, итоговая и государственная итоговая аттестация (ГНА).

Формировочная оценка предназначена для предоставления детальной и конкретной описательной обратной связи. Оно, помогает ученику понять, чего оно уже достигло и над чем еще предстоит работать. Благодаря обратной связи, ориентированном на результаты обучения, ученичество будет иметь более четкое представление о том, что нужно сделать, чтобы улучшить свою успеваемость в будущем.

Формовочную оценку можно реализовывать и в виде текущей оценки – так ученик/ученица также получает обратную связь о своих учебных достижениях на текущий момент.

Итоговая оценка – это оценка результатов обучения за определенный промежуток времени (раздел программы / тема и т.п.). Оно обязательно должно иметь вид формальной оценки, которую сообщают учащимся/родителям и/или другим лицам, имеющие право о ней знать.





Какие виды оценивания / МОН

Кроме того, есть ГИА. Поскольку количество модельных учебных программ по каждому учебному предмету и интегрированному курсу не ограничено, учителя и учительницы могут по-разному реализовывать государственный стандарт. Однако в конечном итоге ученик/ученица должна "прийти" к сложившимся группам результатов и компетентностей. Это и должно проверить ГИА.

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Чем отличаются традиционная текущая оценка и текущая оценка по группам результатов?

Традиционная текущая оценка в основном была направлена на проверку знаний и умений учащихся, относящиеся к конкретному материалу. Ее ученик / ученица получал / - ла за выполнение конкретной задачи или ответа, оценка носила в основном характер контроля.

В то время как текущая оценка по группам результатов ориентирована на достижение конкретных компетентностей и развитие навыков. Вместо чисто функций контроля такая оценка имеет формовочное значение, то есть учитель или учительница наблюдает за продвижением каждого ребенка. Через оценку (бал) и обратную связь от учителя / учительницы, а также родители, получают четкое представление о том, насколько хорошо ребенок учится с учетом определенных целей обучения – приобрести конкретные компетентности и развить те или иные навыки.

Например, на уроке учитель/учительница может запланировать работать над двумя группами результатов: устное и письменное взаимодействие (языково-литературная отрасль). Учитель может выбрать три варианта – выставить оценки (баллы) за эти группы результатов и предоставить обратную связь, относительно продвижения; может выставить только оценку (бал) по группам результатов, а может не выставлять оценки и зафиксировать проблемные вопросы, с которыми поработает на следующем уроке в рамках этих групп результатов.

Здесь хорошо срабатывает именно формовочная оценка, обратная связь относительно того, над чем нужно поработать. А уж когда учитель будет считать, что достаточно было предложено задач, объяснено, как добиться результата, он или она может оценить достижение ожидаемого результата (ожидаемых результатов), предложив ученику написать итоговую работу.

Как трансформировать формовочную оценку в 12-балльную шкалу?

Формовочная оценка (оценка для обучения или оценивания "в процессе") направлена на отслеживание динамики учебного продвижения ученика/ученицы, определение его/ее учебных (образовательных) потребностей и направление образовательного процесса на повышение эффективности обучения с учетом выявленных результатов обучения. Самое важное в формировочной оценке – это наблюдение за продвижением ребенка и, как следствие, корректировка следующих задач в соответствии с уровнем и темпом, с которым ребенок двигается, овладевая содержание.

Это оценивание осуществляют в форме самооценки, взаимооценка, оценка учителем / учительницей с использованием отдельных инструментов (карт, шкал, дневника наблюдений учителя, портфолио результатов учебной деятельности ученика/ученицы и т.п.) или с помощью устного или письменного комментария.

Требования трансформировать такой вид оценки в формальную оценку (баллы) не имеют. Впрочем, следует понимать, что текущая оценка также является формой обратной связи для ученичества. Если ее сопровождают подробные устные или письменные комментарии учителя с предложениями действий по улучшению результата, таковая текущая оценка также имеет признаки формовочной оценки.

Как проводить итоговую оценку?

Цель итоговой оценки – установить соответствие результатов, достигнутых учеником/ученицей, ожидаемым результатам обучения по ДСБСО (модельной учебной программы).

Основными разновидностями итоговой оценки являются:

тематическое;

семестровое;

годовое.

Результаты итоговой оценки фиксируют в классном журнале.

Тематическая оценка может обеспечивать охват одного, нескольких или всех групп результатов, определенных в ГСБСО, в рамках изученного по теме. Следует заметить, что эта разновидность итогового оценивания не обязательна: педагогический совет учебного заведения может принять решение использовать или не использовать тематическое оценивание.

Семестровую оценку осуществляют по группам результатов по каждому учебному предмету / интегрированному курсу. Кроме того, должна быть выставлена общая оценка за предмет/интегрированный курс.

Заметим, что оценки за семестр выставляют в соответствующие столбцы по группам результатов, а уже потом – общую оценку. Например, при оценке по истории Украины учитель / учительница ориентируется на три группы результатов. Соответственно в журнале в конце семестра выставляется четыре оценки: три за каждую группу результатов и общую оценку на основе оценки групп результатов.

Пример фиксации семестровой оценки в журнале:

Оценка семестра может быть скорректирована. Сведения, полученные во время итоговой семестровой оценки результатов обучения, применяют для формулирования учебных целей на следующий период, определение трудностей, что предстали перед ученичеством, корректировка образовательного процесса.

Итоговую оценку за год не осуществляют. Годовую оценку выставляют на основании общих оценок по I и II семестре (или скорректированных семестровых оценок). Годовая оценка может быть средним арифметическим оценкам по I и II семестре, однако не обязательно. Для определения годовой оценки нужно учитывать динамику личных достижений учащегося/ученицы в течение года.

Годовая оценка также может быть скорректирована.

Если согласно статье 17 Закона "О полном общем среднем образовании" тематическое– это основной вид оценивания, то на основании чего должна формироваться оценка?

Тематическая оценка является одной из разновидностей итоговой оценки (наряду с семестровой и годовой). Педагогический совет учебного заведения может принять решение использовать или не использовать тематическое как вид итоговой оценки.

Предусмотрели ли тематическую оценку?

Тематическая оценка предусмотрена только в одной из предлагаемых моделей оценки (см. далее).

Можно ли учитывать тематические оценки в соответствующих группах результатов обучения?

Да, если такой алгоритм согласовал педагогический совет.

На основе чего выставляют тематическую оценку?

Если ваше учреждение образования решением педагогического совета избрало модель оценивания, где есть тематические оценки, нужно:

провести комплексную итоговую тематическую работу, задачи которой позволяют установить результаты обучения по всем группам результатов; выполнить отдельные итоговые тематические работы для каждой группы результатов; выставить тематическую оценку на основе текущей оценки по группам результатов.

Заметим, что это значительно усложняет текущую работу учителя или учительницы, поэтому далее в этих разъяснениях МОН предлагает другие, проще, варианты итоговой оценки.

Как часто нужно проводить оценку?

МОН не определяет количество контрольных, самостоятельных или других работ за семестр или год. Процедуры и частотность контроля учитель / учительница подбирает с учетом дидактической цели, особенностей содержания учебного предмета / интегрированного курса и т.д. приказ МОН от 02.08.2024 № 1093 ).

На частотность также влияет количество часов, предусмотренных для учебного предмета или интегрированного курса. Поэтому единых рекомендаций по количеству оценок, которая должна быть у каждого ребенка в течение семестра, не может быть.

Для организации оценки МОН предлагает воспользоваться следующим алгоритмом:

Определить, какую группу результатов вы прорабатываете и когда (если вы составляете календарно-тематическое планирование, удобнее всего это отметить в нем). Например, на одном уроке ОР1 и ОР3, а на другом – ГР2. Предсказать, с помощью каких инструментов и в какой форме вы будете осуществлять оценку.

На одном уроке можно предложить детям диалог (ОР1) как формат устного взаимодействия (пример из языковой литературы) и оценить этот вид деятельности, а на другом – написание эссе (ГР3) – письменное взаимодействие, и предоставить детям устную или письменную обратную связь, без выставления оценок в журнал. А на следующем уроке, еще поработав над написанием эссе, снова предложить детям написать текст и оценить его и выставить оценку в журнале.

В рекомендациях указано, что учительство может предлагать итоговые работы по группам результатов, это своеобразный вариант привычных работ. Например, на уроке можно дать детям итоговую работу по ОР1 – это и будет текущей оценкой в журнале. Или итоговую работу по нескольким группам результатов, которые ученичество прорабатывало на предыдущих уроках. И также выставить оценку в журнале. Это один из вариантов фиксирования, что ученик или ученица достигла тех или иных результатов.

Следует помнить, что учитель не должен отводить именно 45 минут на такую работу. Это может быть и работа на 20 минут или полчаса.

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Вывод семестровой оценки.

Как фиксировать результаты обучения в журнале?

Модели вывода семестровой оценки и фиксирования результатов оценки в журнале для 5-7 классов:

Напомним, что семестровое оценивание проводят по группам результатов обучения, учитывая итоги контроля. Итоги контроля могут быть разными.

Первая модель

Оценки за семестр выставляют на основе итоговых работ (ПР) по одной или нескольким группам результатов (ПР ГР1/ПР ГР2/ПР ГР3/ПР ГР4), определенной / определенных в ГСБСО или Критериях оценки по образовательным отраслям, с учетом результатов текущего оценивания (ПО) за определенную группу общих результатов (ПО ОР1/ПО ОР2/ПО ОР3/ПО ОР4).

Если учитель выбирает эту модель, то определяет, что в течение семестра будет осуществлять текущую оценку по группам результатов, кроме того, предложит ученичеству выполнить несколько работ в зависимости от того, какое количество групп результатов предполагает определенный предмет/интегрированный курс.

Например, ученик в течение семестра получил несколько текущих оценок по ОР1 и написал одну или несколько итоговых работ по ОР1, учитель должен добавить все оценки (текущие и итоговые) и получить среднее арифметическое, которое и будет семестровой оценкой по этой группе результатов.

Однако, если текущие оценки ученика/ученицы были выше, чем финальная (семестровая по ГР1), учитель/-ка может учесть продвижение и повысить семестровую оценку по ОР1, как это можно увидеть в таблице на примере учащегося Василия.

Пример заполнения журнала:

ПР ГР1 + ПО ГР1 = СО ГР1

Внизу страницы журнала, в столбце с датой, можно фиксировать группы результатов обучения, над которыми ученичество работало на уроке, – ГР1, ГР2 и т.д., когда учитель / учительница будет проводить оценку, сможет четко проследить продвижение каждого ребенка по этой группе результатов.

Если же оценивает сразу две группы результатов, то можно через дробь ставить ОР1 и ОР2.

Обозначать группу результатов, с которой вы работаете, можно не внизу столбца с датой, а на странице содержания урока, кроме собственно содержания, сообщают: "ПО ГР1" (это означает, что вы в настоящее время оценивали группу результатов 1), аналогично ГР1 это отмечаете.

Вторая модель

Здесь подход схож: на протяжении семестра фиксируем группы результатов, достижение по каждой группе результатов и предлагаем ученику написать комплексную итоговую работу., однако главное, чтобы ею были оценены все группы результатов., оценки по группам общих результатов выставляют, Учитывая текущую оценку на протяжении изучения отдельной темы. группу общих результатов (ПО ГР1 / ПО ГР2/ПО ГР3/ПО ГР4).

КПР ГР1 + ПО ГР1 = СО ГР1

Третья модель

Оценки за семестр выставляют по итогам комплексной итоговой работы (КПР ГР1/КПР ГР2/КПР ГР3/КПР ГР4) – по аналогии с предыдущей моделью, однако на основе тематического оценивания (ТО).

КПР ГР1 + ТО = СО ГР1

Важно отметить, что эта модель предполагает, что тематическая оценка должна охватывать все группы результатов, определены в ГСБСО или Критериях оценки по образовательным отраслям, в рамках изученного по теме.

Если в течение семестра проводились итоговые работы по теме, которые оценивали по группам результатов, ли выставить в конце семестра оценки по группам результатов на основе этих оценок?

Если такой алгоритм согласовал педагогический совет, этот вариант не противоречит нормативным требованиям.

Что делать, если ученик или ученица плохо написал/а итоговую работу или не пришел/не пришла на урок?

Отсутствие ученика/ученицы на уроке:

Первый вариант: осуществить оценку в отдельный день или во время другого урока.

Второй вариант: выставить оценку на основе текущих.

Если ученик или ученица написал/-ла хуже, чем мог или могла:

Учитываем динамику достижений ученичества, и здесь помощна текущая оценка, позволяющее объективно оценить и поставить семестровую оценку по группам результатов.

Можно ли диагностические работы – проекты, практические, лабораторные– оценивать по группам результатов, фиксируя в журнале, а затем вместе использовать эти результаты с итоговыми, контрольными, учитывать для выставления групп результатов в конце семестра?

Да. Этот вопрос лучше всего иллюстрирует., что оценка разных видов работ– проектов, практических, лабораторных работ и т.п.– по группам результатов, – это один из оптимальных вариантов реализации текущей оценки.

Как оценки по группам результатов выводить в общее?

Определить финальные (семестровые) оценки по группам результатов учитель или учитель может на основании:

среднего арифметического итоговых оценок (по итоговому оцениванию по каждой группе результатов); среднего арифметического текущих оценок по группам результатов и результатам комплексной работы.

Однако, если текущие оценки ученика или ученицы по группам результатов были выше или ниже, чем итоговые, учитель/-ка может учесть продвижение ученика или ученицы и выставить семестровую оценку за эту ОР с учетом этой динамики.

Как учитывать текущие оценки в группе результатов, если за урок мы ставим одну оценку, а групп результатов три?

Рекомендуем выбрать для выставления текущей оценки одну группу результатов, даже если на уроке работали с несколькими., которые будут оценены на уроке.

Можно ли корректировать семестровую оценку только по одной группе результатов?

Да. Даже в случае проведения комплексной работы можно предложить ребенку скорректировать оценку., выполнив задание, охватывающих оценку только определенной группы результатов.

Следует ли оценки за тематические контрольные работы фиксировать в журнале?

Если вы их проводите, то нужно., решение использовать или не использовать тематическое как вид итогового оценивания принимает педагогический совет учебного заведения.

Действуют ли инструкции по ведению журнала заведения общего среднего образования?

Требуется некоторое время, чтобы внести соответствующие изменения в инструкцию.

Несмотря на это, действующая инструкция 2008 года, учительство, например, языково-литературной образовательной отрасли, использует столбцы для обозначения аудирования, говорения и т.д. И это никогда не считали нарушением ведения журнала в соответствии с инструкцией.

Интересует оформление страницы в электронном журнале, 2, 3 можно выставлять перед семестровой?

Разработчики электронных журналов дорабатывают программное обеспечение для того, чтобы были учтены измененные подходы к оценке. На сегодняшний день уже немало таких примеров, когда столбцы групп результатов можно выставлять перед семестровой и учитывать группы результатов при текущей и итоговой оценке.

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Автономия учебного заведения

Обязательны ли новые требования к оценке?

Согласно части второй статьи 15 Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации (ВВР), 2011, №38, ст. 385): "Приказы министерства, выданные в пределах его полномочий, являются обязательными для исполнения центральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, местными государственными администрациями, органами власти Автономной Республики Крым, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности и гражданами".

Приказом МОН от 2 августа 2024 г. № 1093 утверждены рекомендации по оценке учебных достижений ученичества 5-9 классов, которые учатся в соответствии с новым ДСБСО., что регламентировал требования к оценке учебных достижений учащихся 5-6 классов, а также пилотных 8-х, используем новые критерии, а в 8-9-х – критерии оценки учебных достижений учащихся (воспитанников) в системе общего среднего образования 2011 года.

Впрочем, стоит отметить, что новые требования к оценке не ограничивают права учительства на автономию в выборе форм, содержания, способов оценивания, о чем подробно говорилось в ответах на предыдущие вопросы.

Кроме того, по выбору учебного заведения может осуществляться по собственной шкале.

Может школа по решению педагогического совета выставлять тематические оценки без колонок с индексами и учитывать эти тематические во время итогового оценивания в конце семестра?

Семестровые оценки должны быть выставлены по группам результатов, поэтому из непроиндексированных тематических это будет сложно сделать.

Можно ли по решению педагогического совета учитывать текущие оценки при выставлении тематической? Дети за 5-6 классы привыкли, что они стараются на протяжении изучения темы, Их результаты учитывают. Теперь это может демотивировать их.

Можно. Такой подход предусмотрен в третьей модели, которая приведена выше, отказываться от оценки в течение семестра нецелесообразно, однако каждая оценка, которую получает ученик/ученица должна быть ему/ей понятной, ученик / ученица украинского языка письменно взаимодействует на 5 баллов, а из других групп результатов имеет значительно более высокие баллы, что больше внимания следует уделить именно письменному взаимодействию.

Ответы на вопросы по отраслям

Как выставлять оценки в свидетельство достижений по украинскому языку, если в образце документа предусмотрены другие оценки, чем по группам обязательных результатов?

В свидетельстве достижений приведены сокращенные названия групп результатов языково-литературной образовательной отрасли.





Виды оценок учащихся / МОН

Фиксировать в классном журнале названия групп результатов нет необходимости, достаточно использовать предложенные сокращения ОР 1, ГР 2 и т.д.

Образец оформления свидетельства достижений приведен в приказе МОН от 2 августа 2024 г. № 1093.

По каким группам результатов оценивать этику и предметы морального толка, предпринимательство и финансовую грамотность?

В интегрированном курсе "Здоровье, безопасность, благополучие", реализующий выполнение всех групп результатов, нужно оценивать все три группы результатов, определившихся в отраслевых критериях.

Предмет "Этика", курс "Финансовая грамотность" сосредоточен на достижении определенной группы результатов, поэтому в отраслевых критериях это третья группа результатов, которую условно названо "благополучие".

Однако есть курсы, которые могут иметь результаты обучения из других групп результатов, в частности, курс "Культура добрососедства", который носит интегративный характер. Здесь учитель должен ориентироваться на ожидаемые результаты, определены модельной обучающей программой, и определять соответствующие две группы результатов, относящиеся к благосостоянию и здоровью.

В требованиях к модельным обучающим программам теперь указано, что должно быть обозначено группы результатов государственного стандарта и определено, учитель/ка оценивает все три группы результатов, две или одну.

Какие особенности оценивания иностранных языков?

В соответствии с приказа МОН №1093 от 02.08.2024 итоговую оценку за семестр осуществляют по группам результатов обучения, что предусмотрены Критериями оценки по образовательным отраслям (приложение 2), с учетом разных форм и разновидностей учебной деятельности.

В Свидетельстве достижений выставляют семестровые оценки по группам результатов.

Согласно ГСБСО группы результатов по иностранным языкам таковы:

Восприятие устной информации и письменных текстов на иностранных языках в условиях непосредственного и опосредованного межкультурного общения.

Взаимодействие с другими лицами в устной и письменной форме и режиме реального времени через средства иностранного языка.

Предоставление информации, высказывание мнений, чувств и отношения на иностранном языке.

Эти группы результатов соотносятся с формулировками, указанными в Свидетельстве достижений и соответствуют уровням Общеевропейских рекомендаций по языковому образованию, модельным обучающим программам.

Поскольку характеристики групп общих результатов ДСБСО и критерии являются комплексными, охватывающие различные виды речевой деятельности, то в Свидетельстве достижений каждый вид речевой деятельности указан как отдельная группа результатов:

Воспринимает устную информацию на слух;

Устно взаимодействует и высказывается;

Воспринимает письменные тексты / Чтение;

Письменно взаимодействует и изъясняется / Письмо.

Итак, в журнале делаем запись, идентичен тому, что есть в Свидетельстве достижений. Можно делать один из предложенных вариантов: или "Воспринимает устную информацию на слух", или "Аудирование". Указанные в Свидетельстве достижений четыре вида речевой деятельности охватывают все группы результатов, указанные в Государственном стандарте и Критериях оценивания, а критерии оценки, в свою очередь, состоят из оценки четырех видов речевой деятельности.

Указанный выше документ не содержит информации о количестве групп результатов и указаний на заполнение страниц журнала, поскольку в каждой образовательной отрасли эта информация отличается и учительство в пределах автономии именно выбирает что, когда и как оценивать и какие записи делать в журналах. Это право гарантировано пунктом 1 статьи 54 Закона Украины "Об образовании", по которому педагогические, научно-педагогические и научные работники имеют право на академическую свободу, включая свободу преподавания, свободой от вмешательства в педагогическую, научно-педагогическую и научную деятельность, свободный выбор форм, методов и средств обучения, соответствующие образовательной программе.