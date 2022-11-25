Очень перспективно, но есть проблемы: что мешает беженцам из Украины поступить в иностранные колледжи

Вступление в колледжи в иностранных странах достаточно перспективно для украинских беженцев. Профессии, которые они могут там получить, пользуются высоким спросом на рынке труда.

Так, в украинцев есть шанс найти хорошую работу за границей. Впоследствии вернуться на Родину и квалифицированно отстраивать Украину.

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Что мешает беженцам поступить в иностранные колледжи

Украинцам должны в странах ЕС обеспечить быстрый доступ к начальному профессионально-техническому образованию. Однако наши земляки сталкиваются с рядом проблем при поступлении в колледж.

Так, выпускники-беженцы часто сталкиваются с барьерами для поступления в колледжи. Нашим землякам в основном мешают:

слабые знания языка соответствующей страны;

необходимость догонять академическую разницу;

отсутствие знаний о функционировании местного рынка труда;

возможна дискриминация при отборе студентов колледжей.

Как помогают украинцам с образованием в мире

Чтобы помочь украинским беженцам, несколько стран решили облегчить им доступ к старшей средней школе и колледжам. В частности, отменили некоторые требования к поступлению.

Латвия, например, освобождает несовершеннолетних украинцев от обязательного государственного экзамена для поступления на программы профессионального обучения.

Большинство европейских стран ОЭСD, а также Австралия и США предлагают украинцам доступ к профессиональному обучению взрослых через государственные службы занятости или курсы обучения взрослых. Страны также упрощают наем украинских преподавателей профессионально-технического образования, которые смогут преподавать украинским поступающим (например, Германия и Нидерланды).

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Как учатся украинские школьники за границей

Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона напомнил, что для украинских школьников за границей предусмотрено несколько вариантов обучения:

онлайн в своей украинской школе;

"семейная" форма;

Международная украинская школа (МУШ) – экстернатная форма обучения. Ее поддерживают 38 европейских учебных заведений.

С какими проблемами сталкиваются украинские школьники

В Офисе образовательного омбудсмена Украины сообщили, что почти 70% родителей выделили такие серьезные проблемы своих детей в иностранных школах: