В МОН рассказали, сколько школ до сих пор не имеют укрытия

В Украине еще около 1800 школ не имеют укрытий. Многие общины уже даже строят хранилище на 3-4 школы, чтобы восстановить очное обучение.

Такие данные привел заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив. Заметим, что именно наличие укрытия дает возможность школе позвать учеников на офлайн-обучение.

Смотрите также Одна из стран Европы запретила ученикам пользоваться телефонами в школе

Сколько школ до сих пор не имеют укрытий

Чиновник отметил, что по состоянию на конец прошлого учебного года примерно 75% школ имели укрытия и работали в очном или смешанном форматах. С 1 января 2025 года убежища будут иметь около 80% школ. Но этого недостаточно.

Потребность в укрытиях остается большой: без убежищ остаются около 1800 школ,

– подчеркнул Сташкив.

Заместитель Лисового при этом напомнил, что в 2023 году на строительство укрытий государство выделило 1,5 миллиарда гривен. За эти средства отремонтировали и построили 187 защитных сооружений. В этом году на эту потребность выделили 7,5 миллиарда гривен. За эти средства планируют построить и отремонтировать 77 укрытий, в частности 24 для профтехов.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

Чиновник также рассказал, что есть регионы, где даже при наличии укрытия восстановить очное обучение невозможно – не дают такой возможности условия безопасности. Однако в целом на повестке дня – первоочередная потребность строительства укрытий в школах, где можно будет восстановить очное обучение.

В ряде общин мы будем строить одно укрытие на 3 – 4 школы. То есть убежище будет в так называемой опорной школе, к которой автобусами будут подвозить детей из 2 – 3 соседних небольших школ,

– резюмировал заместитель главы МОН.