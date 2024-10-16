В какой областях Украины большинство школ работает офлайн: рейтинг МОН

С начала этого учебного года в Украине увеличилось количество учеников, которые учатся очно. Прирост составляет 17,8%.

Об этом указано в ответе Министерства образования и науки Украины на официальный запрос издания "Телеграф". Заметим, что летом 2024 года МОН запустило информационную кампанию по реализации масштабной инициативы по возвращению учеников за парты "Школа оффлайн".

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Сколько учеников получают образование оффлайн

В МОН считают, что ученики должны иметь безопасную среду для обучения и общения со сверстниками. Для этого в учебных заведениях ремонтируют и строят укрытия, возводят подземные школы и закупают автобусы для подвоза детей.

На полную программу заработает с 1 сентября 2025 года. Но в МОН уже констатируют тенденцию к увеличению количества учеников, посещающих школы.

По сравнению с концом прошлого учебного года в этом дополнительно начали учиться очно 311 097 школьников, или 17,8% (на конец 2023/2024 учебного года было 1 739 035 учеников, на начало 2024/2025 учебного года стало 2 050 132 учеников),

– информируют в ведомстве.

Ученики, которые выбрали дистанционное обучение, стало меньше на 102 302 человека (на конец 2023/2024 учебного года было 602 202 учеников, на начало 2024/2025 учебного года стало 499 900 учеников). Также меньше детей – на 145 992 (на конец 2023/2024 учебного года было – 869 226 учеников, на начало 2024/2025 учебного года стало 723 234 учеников) – выбрали смешанный формат, то есть чередование дистанционного и очного обучения, добавили в МОН.

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В каких регионах больше всего школ работают офлайн

В МОН при этом назвали регионы, в которых большинство школ работает оффлайн. Рейтинг таков (включая Киев):

Львовская (1052 учреждений общего среднего образования (ЗЗСО) с 1076, или 97,7%).

Закарпатская (546 ЗЗСО из 565, или 96,6%).

Ивано-Франковская (496 ЗЗСО из 548, или 90,5%).

Винницкая (536 ЗЗСО из 607, или 88,3%).

Хмельницкая (462 ЗЗСО из 523, или 88,3%).

Киев (492 ЗЗСО из 581, или 84,6%).

Черновицкая (283 ЗЗСО из 337, или 83,9%).

Тернопольская (462 ЗЗСО из 556, или 83%).

Черкасская (356 ЗЗСО из 437, или 81,4%).

Основное условие для работы школ очно – наличие укрытия.



В каких областях больше всего школ работает офлайн / МОН

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