Шапку надеваем или одеваєм: поставим точку в распространенном заблуждении большинства

Часто слышим слова одевать и надевать, а пользуемся ли мы ими правильно для обозначения процесса. Обратим внимание, что в украинском языке они описывают разные действия.

24 Канал, ссылаясь на тикток Марии Словолюб, объясняет, в каких ситуациях следует использовать слова одевать и надевать.

Смотрите также Лепим снеговика или "снежную бабу": что символизирует фигура, которую обожают дети

Что одеваем, а что надеваем: в чем разница

В украинском языке существуют слова одевать и надевать. И, оказывается, они обозначают разные действия. А какие именно, объясняет языковед Мария Словолюб.

Глагол одевать – имеет несколько значений:

когда мы обеспечиваем одеждой кого-либо;

подбирать одежду к определенному случаю или стилю;

наряжать кого-либо;

и даже, когда устилают чем-то поверхность – одели дорогу в асфальт, деревья оделись в желтые листья, река оделась в лед или камень оделся в мох.

Одевать можно одежду: рубашку, юбку, платье, костюм, пальто, кожух, даже обувь.

"Теперь – зима в права вступила, всю дельту одела во льды, над простором простерла белые крылья..." (Олесь Гончар).

Что мы одеваем, а что надеваем: смотрите видео

Глагол надевать имеет значение – прикреплять или прилаживать что-то к кому-то, или на что-то. Например, надеваем мы сбрую на лошадь или аксессуары на себя. Поэтому, зимние тепленькие шапку, шарфик, варежки, шляпы мы надеваем, а еще пояс, украшения и даже очки.

"Надев синие очки, он сел под грушей" (Иван Нечуй-Левицкий).

Очки – надевают / Freepik

Лелейте язык! Давайте говорить правильно!