24 Канал, посилаючись на тікток Марії Словолюб, пояснює, у яких ситуаціях слід використовувати слова одягати та надівати.

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Що одягаємо, а що надіваємо: у чому різниця

В українській мові існують слова одягати та надівати. І, виявляється, вони позначають різні дії. А які саме, пояснює мовознавиця Марія Словолюб.

Дієслово одягати – має кілька значень:

коли ми забезпечуємо одягом кого-небудь;

добирати одяг то певної нагоди чи стилю;

наряджати кого-небудь

та навіть, коли встеляють чимось поверхню – одягли дорогу в асфальт, дерева одяглися в жовте листя, річка одяглася в кригу чи камінь одягнувся в мох.

Одягати можна одежу: сорочку, спідницю, сукню, костюм, пальто, кожух, навіть взуття.

"Тепер – зима в права вступила, всю дельту одягнула у льоди, над простором простерла білі крила..." (Олесь Гончар).

Що ми одягаємо, а що надіваємо: дивіться відео

Дієслово надівати має значення – прикріплювати чи приладжувати щось до когось, чи на щось. Наприклад, надіваємо ми збрую на коня чи аксесуари на себе. Тому, зимові тепленькі шапку, шалик, рукавиці, капелюха ми надіваємо, а ще пасок, прикраси і навіть окуляри.

"Надівши сині окуляри, він сів під грушею" (Іван Нечуй-Левицький).

Окуляри – надівають / Freepik

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