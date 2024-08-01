В школах с сентября будут работать 2 тысячи инспекторов Службы образовательной безопасности

В Украине завершили подготовку инспекторов Службы образовательной безопасности. Они прошли специализированное обучение и будут работать в школах уже с нового учебного года.

Проект по созданию безопасной среды до конца года охватит до 2 тысяч школ нашего государства. В Нацполиции отмечают, что инспекторы, большинство из которых – женщины, получили ключевые навыки, необходимые для обеспечения надлежащего уровня безопасности в школах.

Смотрите также "Уроки счастья" в украинских школах: что будут изучать ученики и будет ли это отдельный предмет

В школах будут работать инспекторы безопасности

Во время обучения полицейские изучили теорию и отработали ее на практике.

Офицеры Службы образовательной безопасности должны появиться в школах уже в августе и будут выполнять три основные функции:

правоохранительную;

наставническую;

просветительскую.

Полицейские службы образовательной безопасности будут следить за безопасностью участников образовательного процесса, коммуницировать с экстренными службами, пресекать правонарушения и контролировать пропускной режим.

Также они будут общаться с учениками по предотвращению употребления алкоголя, табачных изделий и наркотиков, предупреждения буллинга, кибергигиены.

Полицейские также должны быть наставниками, которые будут мотивировать детей к активной жизненной позиции, учить школьные общины, как действовать в случае опасности.

В то же время офицер Службы образовательной безопасности должен способствовать национально-патриотическому воспитанию украинской молодежи.

В случае чрезвычайной ситуации или угрозы офицеры должны обеспечить эвакуацию всех участников образовательного процесса.