Как будут учиться ученики в Днепре и Кировоградской области с нового учебного года

В Украине продолжают обустраивать надежные укрытия в учебных заведениях. Именно они являются залогом успешного возвращения школ и садиков в очной учебе.

В отдельных областях планируют возобновить офлайн-обучение с начала нового учебного года. Как будут учиться ученики в Днепре и Кировоградской области с 1 сентября, читайте на 24 Канале.

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Как будут учиться ученики в Днепре

Городские власти Днепра одобрила возвращение учеников за парты с 1 сентября. Все же окончательное решение о том, в соответствии с каким форматом будет получать образование их ребенок, будут принимать родители.

Они могут выбрать один из предложенных форматов:

смешанная форма;

дистанционная форма;

индивидуальная – экстернат или семейная форма обучения.

А после того, как родители определятся с формой обучения, в школах составят расписания уроков.

К слову, офлайн-обучение будет возможно только в тех школах, у которых есть укрытия. А это 116 школ из 154.

В городе также рассматривают вариант, что ученики из разных школ будут учиться вместе. Учеба может происходить в две смены, а часть уроков будет онлайн.

Как будут получать образование школьники в Кировоградской области

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В Кировоградской области также обустраивают укрытия в учебных заведениях. С 1 сентября дети должны учиться по смешанному формату.

Если в начале войны было 86 укрытий в школах, то сейчас их имеют 452 школы. Это 92% учебных заведений региона,

– рассказал заместитель начальника областного департамента образования Владимир Таборанский.

По его словам, с 1 сентября во всех школах области будет введена смешанная форма обучения. Он подчеркнул, что дети должны возвращаться к общению между собой.

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