В окремих областях таки планують відновити офлайн-навчання з початку нового навчального року. Як вчитимуться учні у Дніпрі та на Кіровоградщині з 1 вересня, читайте на 24 Каналі.
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Як вчитимуться учні у Дніпрі
Міська влада Дніпра схвалила повернення учнів за парти з 1 вересня. Все ж остаточне рішення щодо того, відповідно до якого формату здобуватиме освіту їхня дитина, ухвалюватимуть батьки.
Вони можуть обрати один із запропонованих форматів:
- змішана форма;
- дистанційна форма;
- індивідуальна – екстернат чи сімейна форма навчання.
А вже після того, як батьки визначаться з формою навчання, у школах складуть розклади уроків.
До слова, офлайн-навчання буде можливе тільки у тих школах, які мають укриття. А це 116 шкіл зі 154.
У місті також розглядають варіант, що учні з різних шкіл навчатимуться разом. Навчання може відбуватися у дві зміни, а частина уроків буде онлайн.
Як здобуватимуть освіту школярі на Кіровоградщині
На Кіровоградщині також облаштовують укриття у навчальних закладах. З 1 вересня діти мають вчитися за змішаним форматом.
Якщо на початку війни було 86 укриттів у школах, то зараз їх мають 452 школи. Це 92% навчальних закладів регіону,
– розповів заступник начальника обласного департаменту освіти Володимир Таборанський.
За його словами, з 1 вересня в усіх школах області запровадять змішану форму навчання. Він наголосив при цьому, що діти мають повертатись до спілкування між собою.
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Як вчитимуться учні у Харкові та Миколаєві
- У Харкові та області з нового навчального року планують відновити навчання за змішаним форматом. У місті активно облаштовують надійні укриття у закладах освіти.
- На Миколаївщині з 1 вересня 125 навчальних закладів працюватимуть очно. У школах та дитячих садках облаштовують укриття. У 38 відсотків воно є, у 62 відсотків немає. За планом на 1 вересня 125 об'єктів будуть працювати очно, 175 – за змішаним типом, всі інші будуть – дистанційно, розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
- На Полтавщині діє 526 шкіл. Власні та у близькій доступності укриття має лише 459 закладів освіти. Це майже 90% від загальної кількості. Формат навчання визначатимуть педагогічні ради шкіл, враховуючи побажання батьків.