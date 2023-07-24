В отдельных областях планируют возобновить офлайн-обучение с начала нового учебного года. Как будут учиться ученики в Днепре и Кировоградской области с 1 сентября, читайте на 24 Канале.
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Как будут учиться ученики в Днепре
Городские власти Днепра одобрила возвращение учеников за парты с 1 сентября. Все же окончательное решение о том, в соответствии с каким форматом будет получать образование их ребенок, будут принимать родители.
Они могут выбрать один из предложенных форматов:
- смешанная форма;
- дистанционная форма;
- индивидуальная – экстернат или семейная форма обучения.
А после того, как родители определятся с формой обучения, в школах составят расписания уроков.
К слову, офлайн-обучение будет возможно только в тех школах, у которых есть укрытия. А это 116 школ из 154.
В городе также рассматривают вариант, что ученики из разных школ будут учиться вместе. Учеба может происходить в две смены, а часть уроков будет онлайн.
Как будут получать образование школьники в Кировоградской области
В Кировоградской области также обустраивают укрытия в учебных заведениях. С 1 сентября дети должны учиться по смешанному формату.
Если в начале войны было 86 укрытий в школах, то сейчас их имеют 452 школы. Это 92% учебных заведений региона,
– рассказал заместитель начальника областного департамента образования Владимир Таборанский.
По его словам, с 1 сентября во всех школах области будет введена смешанная форма обучения. Он подчеркнул, что дети должны возвращаться к общению между собой.
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Как будут учиться ученики в Харькове и Николаеве
- В Харькове и области с нового учебного года планируют возобновить обучение по смешанному формату. В городе активно обустраивают надежные укрытия в учебных заведениях.
- на Николаевщине с 1 сентября 125 учебных заведений будут работать очно. В школах и детских садах обустраивают укрытие. У 38 процентов оно есть, у 62 процентов нет. По плану на 1 сентября 125 объектов будут работать очно, 175 – по смешанному типу, все остальные будут – дистанционно, рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
- В Полтавской области действует 526 школ. Собственные и в близкой доступности укрытия имеет только 459 учебных заведений. Это почти 90% от общего количества. Формат обучения будут определять педагогические советы школ, учитывая пожелания родителей.