Возвращение студентов к очному обучению: Университет Каразина представил проект, деньги ищут

Многие образовательные учреждения за время войны были разрушены или повреждены. Среди них и Харьковский национальный университет имени Каразина, который нуждается в восстановлении.

Университет стремится восстановить офлайн-обучение и с этой целью представил проект на восстановление. В Министерстве образования ищут финансирование на его реализацию, пишет 24 Канал, ссылаясь на слова министра образования Оксена Лисового во время пресс-подхода в Харькове.

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Как вернуть студентов к офлайн-обучению

В результате нескольких атак на Харьков университет тоже пострадал. И еще в сентябре работники образовательного учреждения сообщили о намерении оборудовать "безопасное учебное пространство" для преподавателей и студентов этого заведения, чтобы иметь возможность продолжить обучение без угрозы для жизни.

Университет разработал проект, стоимостью 80 миллионов гривен, которые сейчас ищут в МОН.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал, что заявок на восстановление образовательных учреждений в прифронтовых зонах много.

В общем таких заявок много и гораздо больше, чем ресурсов. Но наша задача – удовлетворить их,

– сказал Лисовой.

В приоритете МОН выделять все средства из фонда развития высшего образования прифронтовым регионам.

При всем уважении к учебным заведениям в других районах, но именно сюда сейчас нужно вкладывать больше всего средств. И прежде всего – консервация и устранение последствий террора, а второе – укрытие и развитие защитной инфраструктуры для того, чтобы молодежь могла возвращаться к очному обучению,

– добавил министр.

Какие повреждения получил университет Каразина

Университет пострадал несколько раз во время обстрелов центральной части города.

20 сентября в Харькове пострадал корпус университета. Тогда было повреждено 350 окон в северном корпусе университета, а также сам фасад здания.

В результате удара россиян в ночь на 8 октября повреждены главный и северный корпуса университета имени Каразина. Выбито около 267 окон в корпусах. Никто из студентов и работников не пострадал. А университет ликвидировал последствия самостоятельно.

Вуз стремится и дальше предоставлять образовательные услуги офлайн, но понимает, что нужны безопасные укрытия, в которых можно обучать.

Война продолжается, обстрелы города тоже, есть угроза, что университет снова может получить повреждения, поэтому позаботиться о безопасном пространстве важно. В университете создали фонд заведения, к которому также просят присоиденится всех желающих.