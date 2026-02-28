Не имеет ничего общего с синонимами и антонимами: что такое ойконим

Украинский язык имеет немало терминов – названий целых наук, которые заимствованы из греческого или латыни. Не все нам известны, даже если объекты их изучения мы называем ежедневно.

Что обозначают термином "ойконим", рассказываем со ссылкой на объяснение языковеда Марии Словолюб.

Что такое – ойконим?

Ежедневно мы употребляем ойконим даже не подозревая об этом. А путешественники, дальнобойщики-водители и туристы бе них, ойконимов, вообще не обходятся. А кому непонятно – объясняем.

Происхождение у слова, как объясняют словари – греческое: οἶκος – дом + ὄνομα – имя. И в итоге слово обозначает собственное название любого населенного пункта – села, города, поселка, хутора, поселения. Это все названия поселений исторических или современных, даже те, что исчезли, но остались в памяти или документах.

Существует и отдельная наука – ойконимия. Ойконимия – это раздел ономастики, науки о собственных названиях, что исследует происхождение, значение и развитие названий населенных пунктов. Она изучает, как названия отражают историю, географию, культуру и даже ментальность народа.

Ойконимы природно-географического происхождения образованы от названий повышений, низких, открытых, заболоченных мест, географических названий природных и искусственных водных бассейнов, растительного мира.

Интересно! Ойконимы городского типа называют "астионимами" или "полисонимами", а сельского типа – "комонимами". Ойконимы входят в более широкую группу топонимов (географических названий). В пределах топонимии различают: гидронимы – названия водных объектов (рек, озер); оронимы - названия гор; урбанонимы - названия внутригородских объектов.

Многие названия населенных пунктов состоят из нескольких компонентов, и имеют частицу "город" – Городок, Ужгород, Белгород-Днестровский Городница, Городня, Городище и другие. Эта частица может показаться русским, поскольку в русском языке словом "город", обозначают наш аналог – "город". Впрочем, "город" праславянского происхождения, а городище – это археологический термин, который обозначает место древнего поселения. Поэтому неудивительно, что оно нашло отражение в немалом количестве ойконимов.

В языковой системе ойконимы имеют свои особенности:

пишутся с большой буквы;

могут изменяться по падежам (в Киеве, из Львова);

иногда сохраняют архаичные формы, например "город" или Мыслятичи.

В официально-деловом стиле употребление ойконимов регламентируется нормами правописания и административно-территориальным устройством государства.

Ойконимы имеют разное происхождение, в своем названии фиксируя таким образом историю создания:

от природных особенностей: Диброва (лес), Березовка (березы);

от имен людей: Ивановка, Петропавловка;

от занятий или промыслов: Чумаки (от чумацкого промысла), Гончаровка;

от исторических событий или символов: Казацкое, Победа.

Поэтому, ойконим – это не просто название на карте, а языковой памятник, сохраняющий историю и идентичность места. Они являются важными языковыми и культурными маркерами, поскольку отражают историю, географию и социальное развитие общества.