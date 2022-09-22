"Бандеровская" литература – отдельно: россияне планировали вывезти из Балаклеи украинские книги

Российские оккупанты на захваченных территориях продолжают уничтожать украинское образование. В частности, мешают им книги на украинском языке.

Так, россияне устраивают "рейды" по местным библиотекам. Помогают им местные коллаборанты.

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Россияне хотели вывезти из Балаклеи украинские книги

В Балаклее во время оккупации оккупанты и коллаборанты подготовили к вывозу из местной библиотеки книги на украинском языке. После освобождения города ВСУ и обнаружили эти книги.

Нашу литературу начали замещать на бульварных русских книгах на русском языке. Но не успели – все книги остались на месте,

– сообщил Ткаченко.

Оккупантам мешала даже книга американского писателя Стивена Кинга, сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко. А так называемую "бандеровскую" литературу – книги поэта Василия Стуса и писательницы Марии Матиос – русские сочиняли отдельно.

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В Литве учебник "зомбировал" школьников российской пропагандой

Министр науки и образования Литвы Юргита Шюгждинене заявила, что в Литве обнаружили пропагандистский учебник. Это – учебник по русскому языку. Он "промывал мозги" литовским детям, прославляя россию. В учебнике детей приглашали в россию и оккупированный Крым. Его изъяли из школьной программы.

Россияне хотели вывезти из Балаклеи украинские книги: фото