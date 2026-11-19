Иногда достаточно нескольких лживых слов, чтобы испортить человеку репутацию, поссорить друзей или посеять недоверие. Для таких случаев в украинском языке есть точные слова, однако в разговорах нередко проскакивает русизм "оклеветать".

Чем его заменить, откуда происходит это слово и какое отношение к нему имеет "клевета" – разбираемся в языковых нюансах со ссылкой на "Горох".

Чем заменить слово "оклеветать"?

В украинском языке есть немало точных слов, которыми можно описать ситуацию, когда кто-то распространяет ложные сведения о другом человеке, обвиняет его в том, чего он не делал, или намеренно портит его репутацию. Впрочем, в речи до сих пор встречается русское слово "оклеветать", хотя украинских аналогов вполне достаточно.

В основе русского глагола "оклеветать" лежит существительное "клевета", которое на украинский язык переводится как "наклеп", "поклеп", "обмова". То есть речь идет о ложных сведениях, которые распространяют, чтобы обвинить кого-то в том, чего человек не делал, или навредить его доброй репутации.

В зависимости от смысла высказывания можно сказать:

оббрехати – распространить о ком-то неправду, солгать о человеке;

– распространить о ком-то неправду, солгать о человеке; зганьбити – запятнать чью-то добрую славу, испортить репутацию;

– запятнать чью-то добрую славу, испортить репутацию; знеславити – лишить доброго имени, посрамить;

– лишить доброго имени, посрамить; звести наклеп – распространить ложные обвинения против кого-то;

– распространить ложные обвинения против кого-то; обмовити – сказать о ком-то неправду, обвинить безосновательно;

– сказать о ком-то неправду, обвинить безосновательно; звести на когось поклеп – безосновательно обвинить человека, приписать ему то, чего он не делал.

Например:

Його оббрехали , приписавши йому чужі провини.

, приписавши йому чужі провини. Недоброзичливці намагалися зганьбити її добре ім'я.

її добре ім'я. На чесну людину звели наклеп .

. Не можна обмовляти того, хто не має змоги захиститися.

Самый точный эквивалент русского "оклеветать" – "оббрехати". Это слово зафиксировано еще в словаре Бориса Гринченко 1924 года, где оно прямо указано как эквивалент русского "оклеветать". Таким образом, оно имеет давнюю историю в украинском языке.

А знаете ли вы, кто такой "брехунець"? Так в украинском языке называют небольшой радиоприемник, который когда-то был во многих домах и транслировал новости и радиопередачи. Название происходит от слова "брехати", ведь устройство могло передавать и ложные сообщения. Подробнее об истории этого необычного слова читайте в материале 24 Канала.

Откуда взялось слово "наклеп"?

Существительное "наклеп" означает ложные сведения, которые распространяют, чтобы опорочить человека или запятнать его репутацию. Отсюда и выражение "звести наклеп". Его значение зафиксировано в словаре Института языкознания им. А. А. Потебни НАН Украины.

Этимология слова "наклеп" довольно интересна, ведь его история может быть связана с обычным стуком.

Слово "наклеп" связывают с древним глаголом "клепать", который происходит от праславянского *klepati. Первоначально оно было звукоподражательным и передавало звук ударов, стука. Родственные слова со значением "стучать", "греметь" есть также в литовском и латышском языках.

Интересно, что в древнерусском языке глагол "клепать" уже имел значение "обвинять". А в некоторых других славянских языках родственные слова также приобрели значение "клеветать". Именно с этим древним значением связывают происхождение современного существительного "наклеп".

Интересно знать! В украинском языке есть немало слов, обозначающих обман и ложь: облуда, фальшь, ошука, одурення. Некоторые из них имеют давнюю историю, а другие сохранились в народной речи. Больше украинских соответствий ищите в материале 24 Канала.

Поэтому не нужно никого "оклеветывать", когда можно метко сказать "оббрехати". А если уж кто-то возводит на вас наклеп, пусть хотя бы делает это на грамотном украинском языке – хотя лучше вообще не делает.