"Окружаюче середовище": языковая ловушка, в которую легко попасть при переводе
Есть слова, которые, казалось бы, можно образовать по всем правилам, но в живом украинском языке они все равно звучат чужеродно.
Слово "окружающий" – один из таких случаев. А словосочетание "окружаюче середовище" стало настоящей калькой с русского языка. Как сказать это естественно на украинском – рассказываем со ссылкой на "Горох".
"Окружаюче середовище" – почему-то так не говорят на украинском?
Мы каждый день находимся среди того, что нас окружает, – в природе, в городе, дома, среди людей.
Кажется, логика проста: если что-то нас окружает, то почему бы не сказать "окружаюче середовище"? Но именно здесь и кроется языковая ловушка.
Сначала разберемся со словом "середовище". Оно означает совокупность природных условий, в которых живет и развивается организм, а также социально-бытовые условия, в которых протекает жизнь человека.
А вот конструкция "окружаюче середовище" – это калька с русского "окружающая среда". И вариант "оточуюче середовище" при переводе тоже не подходит.
А что не так со словом "оточуючий"?
Может возникнуть вполне закономерный вопрос: если в украинском языке есть глагол "оточувати", то почему нельзя образовать от него "оточуючий"?
Формально такое слово образовать можно. Однако активные причастия на -учий, -ючий не являются типичным для современного украинского литературного языка способом образования определений. Именно поэтому конструкции вроде "оточуючий" часто считают заимствованными из русского языка.
Обратите внимание! Подобные слова встречаются в нашей речи довольно часто. Например, летом мы уже рассказывали о кальке "освежаючий". Вместо нее, в зависимости от контекста, можно сказать – "освіжальний", "прохолодний", "той, що освіжає
Поэтому вместо "оточуючий" на украинском языке естественнее сказать:
- навколишній;
- довколишній;
- той, що оточує.
А когда речь идет именно о природной среде, часто лучше всего подходит слово "довкілля". Например: "Охорона довкілля". Короткая, понятная и без кальки.
А как быть с людьми?
Здесь тоже легко попасть в ту самую языковую ловушку. Фразу "оточуючі люди" лучше не переносить в украинскую речь буквально.
В зависимости от контекста можно сказать:
- люди навколо;
- оточення;
- присутні;
- близькі;
- колеги;
- люди, які поруч.
Например, вместо "мнение окружающих людей" – "думка людей навколо" или "думка оточення".
Кстати! Слово "оточення" имеет еще одно, хорошо известное значение в военной терминологии. Это ситуация, когда кто-то находится в кольце войск противника: "військо потрапило в оточення".
Итак, у нас есть простая подсказка: если речь идет о природе и условиях, в которых мы живем, – "довкілля". Если о людях рядом – "оточення", "люди навколо" или, точнее, слово в соответствии с ситуацией.
"Окружающая среда" – хороший пример того, как калька может казаться естественной только потому, что мы часто ее слышим. Но стоит немного прислушаться к украинскому языку – и нужные слова найдутся.
Давайте говорить на украинском – не буквально переводя, а точно передавая свою мысль.