"Окружаюче середовище": языковая ловушка, в которую легко попасть при переводе

Слово "окружающий" – один из таких случаев. А словосочетание "окружаюче середовище" стало настоящей калькой с русского языка. Как сказать это естественно на украинском – рассказываем со ссылкой на "Горох".

"Окружаюче середовище" – почему-то так не говорят на украинском?

Мы каждый день находимся среди того, что нас окружает, – в природе, в городе, дома, среди людей.

Кажется, логика проста: если что-то нас окружает, то почему бы не сказать "окружаюче середовище"? Но именно здесь и кроется языковая ловушка.

Сначала разберемся со словом "середовище". Оно означает совокупность природных условий, в которых живет и развивается организм, а также социально-бытовые условия, в которых протекает жизнь человека.

А вот конструкция "окружаюче середовище" – это калька с русского "окружающая среда". И вариант "оточуюче середовище" при переводе тоже не подходит.