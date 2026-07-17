Оксен Лисовой более трех лет возглавлял МОН: что изменилось за время его пребывания в должности

16 июля в украинском правительстве вновь произошли значительные изменения. Министерство образования и науки Украины также получило нового руководителя.

Оксен Лисовой, в свою очередь, покинул пост министра, который занимал с 21 марта 2023 года. Теперь ведомством будет руководить бывший глава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Андрей Бутенко. Лисовой при этом заявил, что для него было честью служить Украине на этой должности более 3 лет.

24 Канал при этом рассказывает, почему Оксен Лисовой запомнился за время своего пребывания в МОН и что ему удалось воплотить в жизнь в качестве главы ведомства образования.

Почему запомнился на посту главы МОН Лисовой

Оксен Лисовой занял кресло министра образования и науки Украины, приехав с фронта, и постепенно приступил к наведению порядка в украинском образовании после действий одиозного Сергея Шкарлета. Проблем и вызовов было немало, да и само военное время для реформ было довольно непростым. Тем не менее Лисовой взялся за воплощение идей и реформ, хотя не все шло так гладко, как хотелось команде министра.

Важно то, почему за время руководства Лисового в МОН образование все-таки стало приоритетом Кабмина – на него начали выделять все больше средств. Помимо финансирования и реформ нужно было помнить и о безопасности. И все это происходило на фоне очередных сообщений о возможной замене министра образования и науки.

Зарплаты работников образования

Эта тема была постоянным камнем преткновения для Лисового на посту министра. Но он смог, по крайней мере, сдвинуть процесс с мертвой точки. В 2024 году учителям, которые смогли удержать на своих плечах школьное образование во время полномасштабной войны, наконец должны были повысить зарплату. Лисовой даже называл конкретные цифры и сроки, но повышения зарплаты педагоги тогда так и не дождались.

Тем не менее, власти были вынуждены повысить уровень оплаты труда педагогов, чтобы те не стали массово уходить из профессии. С 2025 года была введена ежемесячная доплата к зарплате учителей в размере 1000 гривен. С 1 сентября 2025 года ее увеличили до 2000 гривен. Тем не менее учителя ожидали именно повышения должностного оклада. И дождались – аж в 2026 году.



Украинские учителя на образовательном форуме / фото Марии Волошин

В государственном бюджете заложили повышение зарплат учителей, преподавателей и научно-педагогических работников: на 30% с 1 января и на 20% с 1 сентября. В МОН подчеркивали, что это будет крупнейшим комплексным повышением оплаты труда педагогов за последние годы. Также анонсировали повышение зарплаты воспитателям в детских садах на 30% с 2026 года. "Учительскую тысячу" при этом сохранили в размере до 2 тысяч гривен для всех учителей и 4 тысяч гривен – для педагогов, работающих очно на прифронтовых территориях (суммы после уплаты налогов). Все же не обошлось и без ложек дегтя. Работники образования и даже отдельные народные депутаты заявляли, что общины начали "урезать" надбавки за престижность к зарплатам учителей в январе, чем де-факто нивелируют повышение оплаты труда.

Академическая добросовестность

Это был один из вызовов, с которым Лисовой столкнулся в начале своего срока в МОН. Его обвинили в плагиате в диссертации, поэтому он передал ее на проверку. Впоследствии проверку диссертации министра приостановили, поскольку он отказался от ученой степени. После этого в Украине появилась возможность добровольно отказаться от ученого звания.

Однако министр успел заявить, что будет формировать в Украине новую культуру добросовестности. Хотя массового разоблачения плагиаторов в сфере образования и науки не произошло, все же не так давно украинские власти все-таки одобрили законопроект №10392 "Об академической добросовестности" и согласовали единые комплексные законодательные рамки академической добросовестности в системе образования и науки – от общего среднего до высшего образования, науки, научных исследований, экспертизы и присуждения научных степеней и ученых званий.

Реформы и изменения

Во время пребывания Лисового на посту в сфере образования и науки также продолжили и начали воплощать в жизнь новые реформы. Без критики, конечно, не обошлось.

Приоритетом в сфере образования стала безопасность. В школах появились офицеры Службы образовательной безопасности; были анонсированы новые правила посещения учебных заведений. Началось строительство подземных школ и модернизация укрытий в учебных заведениях. На это были направлены миллиарды гривен.

Дошкольное образование. Сейчас продолжается и системная трансформация дошкольного образования. С 1 января 2025 года вступил в силу Закон Украины "О дошкольном образовании". С сентября 2026 года во всех детских садах дети в возрасте 5–6 лет должны обязательно изучать английский язык. Запланированы и другие изменения.

Реформа старшей школы. Реформирование "Новой украинской школы" возобновили и продолжили. Сейчас в Украине готовятся к полноценному внедрению реформы старшей профильной школы. С 2027 года ученики будут учиться 12 лет. Пилотная реализация реформы "Профильная" началась 1 сентября 2025 года. Она введет два направления обучения: академическое и профессиональное. Однако саму реформу и ее внедрение в условиях войны часто критикуют как родители, так и педагоги.

Лисовой на форуме учителей во Львове / Фото Марии Волошин

Профессиональное образование. При Лисовом также начали активно развивать профтехобразование. Правительство выделяло сотни миллионов на эту отрасль, в частности на модернизацию мастерских в учебных заведениях. В сентябре 2025 года вступил в силу новый Закон "О профессиональном образовании". Он содержит серьезные изменения для профтехобразования.

Высшее образование. Здесь также внедряли немало изменений и нововведений. Было объявлено о сокращении срока обучения на бакалавриате. Также начался процесс укрупнения сети вузов и замены ректоров. Что важно, первокурсники-контрактники начали получать гранты на обучение за высокие баллы на НМТ. Ввели и зимнюю вступительную кампанию в вузы. Часть абитуриентов может пройти нулевой курс перед основной вступительной кампанией.

Наука. Молодые ученые и доктора наук наконец-то будут получать более крупные гранты на исследования. Финансирование увеличили в несколько раз. Лесовой подчеркнул: это самое масштабное повышение за более чем 15 лет – почти в 5 раз. В целом в Украине будет формироваться новая система приоритетов в сферах науки и инновационной деятельности.

Многие изменения, анонсированные ранее, должны произойти в этом году, в частности с 1 сентября. Речь идет о повышении стипендий студентам, втором этапе повышения зарплат педагогам и т. д. Однако это уже будет происходить при новом руководителе МОН Украины – Андрее Бутенко.