Педагоги будут учить учеников управлять дронами: Лисовой поддержал предложение общественности

Украинские педагоги будут учить школьников руководить дронами. Соответствующее предложение по тренировкам учителей поддержал глава Минобразования Оксен Лисовой.

Соответствующее предложение высказала руководительница ОО "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская во время конференции.

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Лисовой поддержал идею обучения учеников управлять дронами

Берлинская, в частности, предложила министру включить в госпрограмму уже из старших классов подготовку к управлению базовыми технологиями. Последние спасают украинских защитников.

Сейчас есть офицеры, которым по 19 – 20 лет. Когда начиналась война, это были школьники. Им сейчас нужно очень быстро учиться пользоваться дронами, рациями, передавать информацию и т.д.

– заявила она.

При этом отметила, что ее организация готова бесплатно тренировать украинских учителей.

Для детей это будет развлечением – гонять на симуляторе на FPV-дроне. Это не значит, что мы готовим наших детей воевать. В ту страну, которая готова, не придут. Сейчас лето, мы можем тренировать 1000 – 1500 учителей, пока у них каникулы,

– уточнила глава ГО.

И сообщила, что учителей снабдят полностью оборудованием, инструкторами. Государству должно просто взять эту программу и реализовать ее.

Тысяча учителей, каждый из которых научит 100 детей – и мы уже имеем сто тысяч,

– считает Берлинская.

Лисовой ответил, что эту работу Минобразования уже осуществляет. Для этого есть и ресурсы, и материальная база, и школьные мастерские. Однако отметил, что предложение с удовольствием принимает.