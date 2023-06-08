Відповідну пропозицію висловила керівниця ГО "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська під час конференції.

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Берлінська, зокрема, запропонувала міністру включити до держпрограми вже зі старших класів підготовку до управління базовими технологіями. Останні рятують українських захисників.

Зараз є офіцери, яким по 19 – 20 років. Коли починалася війна, це були школярі. Їм зараз треба дуже швидко вчитися користуватися дронами, раціями, передавати інформацію тощо,

– заявила вона.

При цьому зазначила, що її організація готова безоплатно тренувати українських вчителів.

Для дітей це буде розвагою – ганяти на симуляторі на FPV-дроні. Це не означає, що ми готуємо наших дітей воювати. До тої країни, яка готова, не прийдуть. Зараз літо, ми можемо тренувати 1000 – 1500 вчителів, поки в них канікули,

– уточнила голова ГО.

І повідомила, що вчителів забезпечать повністю обладнанням, інструкторами. Державі має просто взяти цю програму та втілювати її.

Тисяча вчителів, кожен із яких навчить 100 дітей – і ми вже маємо сто тисяч,

– вважає Берлінська.

Лісовий натомість відповів, що цю роботу Міносвіти вже здійснює. На це є і ресурси, і матеріальна база, і шкільні майстерні. Однак наголосив, що пропозицію із задоволенням приймає.