Відповідну пропозицію висловила керівниця ГО "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська під час конференції.
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Лісовий підтримав ідею навчання учнів керувати дронами
Берлінська, зокрема, запропонувала міністру включити до держпрограми вже зі старших класів підготовку до управління базовими технологіями. Останні рятують українських захисників.
Зараз є офіцери, яким по 19 – 20 років. Коли починалася війна, це були школярі. Їм зараз треба дуже швидко вчитися користуватися дронами, раціями, передавати інформацію тощо,
– заявила вона.
При цьому зазначила, що її організація готова безоплатно тренувати українських вчителів.
Для дітей це буде розвагою – ганяти на симуляторі на FPV-дроні. Це не означає, що ми готуємо наших дітей воювати. До тої країни, яка готова, не прийдуть. Зараз літо, ми можемо тренувати 1000 – 1500 вчителів, поки в них канікули,
– уточнила голова ГО.
І повідомила, що вчителів забезпечать повністю обладнанням, інструкторами. Державі має просто взяти цю програму та втілювати її.
Тисяча вчителів, кожен із яких навчить 100 дітей – і ми вже маємо сто тисяч,
– вважає Берлінська.
Лісовий натомість відповів, що цю роботу Міносвіти вже здійснює. На це є і ресурси, і матеріальна база, і шкільні майстерні. Однак наголосив, що пропозицію із задоволенням приймає.
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Лісовий заявляв, що учні можуть збирати FPV-дрони
- Раніше очільник МОН наголошував на важливості осучаснення предметів, зокрема праці. Цьому предметові варто надати новий сенс.
- Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони. 3D-принтинг доступний для підлітків. Цим усім треба володіти, вважає Лісовий.
- Через уроки праці також дітей можна долучити до вирішення суспільних проблем. Зокрема, спрямувати зусилля на допомогу військовим та переселенцям, які втратили дім, безпритульних тварин.