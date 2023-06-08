Соответствующее предложение высказала руководительница ОО "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская во время конференции.

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Берлинская, в частности, предложила министру включить в госпрограмму уже из старших классов подготовку к управлению базовыми технологиями. Последние спасают украинских защитников.

Сейчас есть офицеры, которым по 19 – 20 лет. Когда начиналась война, это были школьники. Им сейчас нужно очень быстро учиться пользоваться дронами, рациями, передавать информацию и т.д.

– заявила она.

При этом отметила, что ее организация готова бесплатно тренировать украинских учителей.

Для детей это будет развлечением – гонять на симуляторе на FPV-дроне. Это не значит, что мы готовим наших детей воевать. В ту страну, которая готова, не придут. Сейчас лето, мы можем тренировать 1000 – 1500 учителей, пока у них каникулы,

– уточнила глава ГО.

И сообщила, что учителей снабдят полностью оборудованием, инструкторами. Государству должно просто взять эту программу и реализовать ее.

Тысяча учителей, каждый из которых научит 100 детей – и мы уже имеем сто тысяч,

– считает Берлинская.

Лисовой ответил, что эту работу Минобразования уже осуществляет. Для этого есть и ресурсы, и материальная база, и школьные мастерские. Однако отметил, что предложение с удовольствием принимает.