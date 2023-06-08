Соответствующее предложение высказала руководительница ОО "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская во время конференции.
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Лисовой поддержал идею обучения учеников управлять дронами
Берлинская, в частности, предложила министру включить в госпрограмму уже из старших классов подготовку к управлению базовыми технологиями. Последние спасают украинских защитников.
Сейчас есть офицеры, которым по 19 – 20 лет. Когда начиналась война, это были школьники. Им сейчас нужно очень быстро учиться пользоваться дронами, рациями, передавать информацию и т.д.
– заявила она.
При этом отметила, что ее организация готова бесплатно тренировать украинских учителей.
Для детей это будет развлечением – гонять на симуляторе на FPV-дроне. Это не значит, что мы готовим наших детей воевать. В ту страну, которая готова, не придут. Сейчас лето, мы можем тренировать 1000 – 1500 учителей, пока у них каникулы,
– уточнила глава ГО.
И сообщила, что учителей снабдят полностью оборудованием, инструкторами. Государству должно просто взять эту программу и реализовать ее.
Тысяча учителей, каждый из которых научит 100 детей – и мы уже имеем сто тысяч,
– считает Берлинская.
Лисовой ответил, что эту работу Минобразования уже осуществляет. Для этого есть и ресурсы, и материальная база, и школьные мастерские. Однако отметил, что предложение с удовольствием принимает.
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Лисовой заявлял, что ученики могут собирать FPV-дроны
- Ранее глава МОН отмечал важность осовременивания предметов, в частности труда. Этому предмету следует придать новый смысл.
- Сегодня дети в школе могут собирать FPV-дроны. 3D-принтинг доступен для подростков. Этим всем нужно владеть, считает Лисовой.
- Через уроки труда также детей можно приобщить к решению общественных проблем. В частности, направить усилия на помощь потерявшим дом военным и переселенцам беспризорных животных.