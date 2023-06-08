Соответствующее предложение высказала руководительница ОО "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская во время конференции.

Смотрите также Лисовой сделал заявление о сокращении количества и осовременивании предметов в школах

Лисовой поддержал идею обучения учеников управлять дронами

Берлинская, в частности, предложила министру включить в госпрограмму уже из старших классов подготовку к управлению базовыми технологиями. Последние спасают украинских защитников.

Сейчас есть офицеры, которым по 19 – 20 лет. Когда начиналась война, это были школьники. Им сейчас нужно очень быстро учиться пользоваться дронами, рациями, передавать информацию и т.д.
– заявила она.

При этом отметила, что ее организация готова бесплатно тренировать украинских учителей.

Для детей это будет развлечением – гонять на симуляторе на FPV-дроне. Это не значит, что мы готовим наших детей воевать. В ту страну, которая готова, не придут. Сейчас лето, мы можем тренировать 1000 – 1500 учителей, пока у них каникулы,
– уточнила глава ГО.

И сообщила, что учителей снабдят полностью оборудованием, инструкторами. Государству должно просто взять эту программу и реализовать ее.

Тысяча учителей, каждый из которых научит 100 детей – и мы уже имеем сто тысяч,
– считает Берлинская.

Лисовой ответил, что эту работу Минобразования уже осуществляет. Для этого есть и ресурсы, и материальная база, и школьные мастерские. Однако отметил, что предложение с удовольствием принимает.

Смотрите также Россия уничтожила более 3 тысяч учебных заведений в Украине: как сейчас учатся дети и студенты

Лисовой заявлял, что ученики могут собирать FPV-дроны

  • Ранее глава МОН отмечал важность осовременивания предметов, в частности труда. Этому предмету следует придать новый смысл.
  • Сегодня дети в школе могут собирать FPV-дроны. 3D-принтинг доступен для подростков. Этим всем нужно владеть, считает Лисовой.
  • Через уроки труда также детей можно приобщить к решению общественных проблем. В частности, направить усилия на помощь потерявшим дом военным и переселенцам беспризорных животных.