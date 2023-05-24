Лисовой рассказал, как украинские вузы могут конкурировать с европейскими
Источник:Lb.ua
Европейские университеты сегодня переманивают немало украинской молодежи. Однако наши вузы тоже могут конкурировать с иностранными.
Так считает глава Минобразования Оксен Лисовой. По его мнению, это естественный процесс.
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Как украинские вузы могут конкурировать с европейскими
Министр подчеркнул: украинцы разрушили железный занавес и никогда снова его не опустят. Свобода – наша базовая ценность.
Мы не можем запретить людям реализовываться где-нибудь в мире. Но должны сформировать идею нашей страны таким образом, чтобы молодежь была готова принимать этот вызов и строить свое собственное. Потому что собственная жизнь, собственный бизнес, собственная семья и собственная страна – это твоя,
– считает Лисовой.
По его словам, если мы сформируем это видение, сможем удержать нашу молодежь от выезда за границу.
Если у нас будут инструменты в виде хорошего, качественного образования, мы сможем остановить этот поток,
– уточнил министр.
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Сколько выпускников зарегистрировалось на НМТ-2023
- Во время основной сессии на НМТ-2023 уже зарегистрировалось более 281 тысячи поступающих.
- Для участия в НМТ в Украине – почти 258 тысяч человек. Еще более 23 тысяч поступающих хотят проходить тестирование за границей. Больше всего – в Польше и Германии.
- Также более 3,5 тысячи поступающих зарегистрировались для участия в дополнительной сессии НМТ.
- Самым популярным предметом среди абитуриентов оказалась история Украины.