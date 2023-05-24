Лисовой рассказал, как украинские вузы могут конкурировать с европейскими

Европейские университеты сегодня переманивают немало украинской молодежи. Однако наши вузы тоже могут конкурировать с иностранными.

Так считает глава Минобразования Оксен Лисовой. По его мнению, это естественный процесс.

Смотрите также Профтехобразование – в приоритете: Лисовой рассказал, как будут готовить специалистов для восстановления Украины

Как украинские вузы могут конкурировать с европейскими

Министр подчеркнул: украинцы разрушили железный занавес и никогда снова его не опустят. Свобода – наша базовая ценность.

Мы не можем запретить людям реализовываться где-нибудь в мире. Но должны сформировать идею нашей страны таким образом, чтобы молодежь была готова принимать этот вызов и строить свое собственное. Потому что собственная жизнь, собственный бизнес, собственная семья и собственная страна – это твоя,

– считает Лисовой.

По его словам, если мы сформируем это видение, сможем удержать нашу молодежь от выезда за границу.

Если у нас будут инструменты в виде хорошего, качественного образования, мы сможем остановить этот поток,

– уточнил министр.

Важно "Надо выходить в оффлайн": Лисовой рассказал об обучении студентов с 1 сентября

Сколько выпускников зарегистрировалось на НМТ-2023