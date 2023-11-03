Когда состоятся ученические олимпиады в этом учебном году

Минобразования Украины согласовало сроки проведения ученических олимпиад в рамках учебного года 2023-2024. Они состоятся в четыре этапа.

Об этом говорится в приказе МОН "О проведении всеукраинских ученических олимпиад по учебным предметам и турнирам в 2023 – 2024 учебном году.

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Когда состоятся ученические олимпиады в учебном году 2023 – 2024

Сроки проведения Всеукраинских ученических следующие:

И этап – в октябре – ноябре 2023 года,

ІІ этап – в ноябре – декабре 2023 года;

ІІІ этап – в январе – феврале 2024 года;

IV этап – в марте – апреле 2024 года.





Управляет проведением олимпиад Директорат школьного образования. За организационно методическое обеспечение будет отвечать Малая академия наук.

Подробную информацию можно просмотреть в документе МОН и их приложениях.

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