Когда состоятся ученические олимпиады в этом учебном году
3 ноября 2023, 09:56Читати новину українською
Источник:Минобразования Украины
Минобразования Украины согласовало сроки проведения ученических олимпиад в рамках учебного года 2023-2024. Они состоятся в четыре этапа.
Об этом говорится в приказе МОН "О проведении всеукраинских ученических олимпиад по учебным предметам и турнирам в 2023 – 2024 учебном году.
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Когда состоятся ученические олимпиады в учебном году 2023 – 2024
Сроки проведения Всеукраинских ученических следующие:
- И этап – в октябре – ноябре 2023 года,
- ІІ этап – в ноябре – декабре 2023 года;
- ІІІ этап – в январе – феврале 2024 года;
- IV этап – в марте – апреле 2024 года.
Управляет проведением олимпиад Директорат школьного образования. За организационно методическое обеспечение будет отвечать Малая академия наук.
Подробную информацию можно просмотреть в документе МОН и их приложениях.
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Педагоги, ученики, студенты должны говорить по-украински в учебных заведениях
- В Минобразования Украины отметили: языком образовательного процесса является государственный язык.
- В частности, о языковой обязанности должны помнить педагоги и учащиеся.
- В рабочее время в учебных заведениях должен звучать только украинский язык.
- На украинском языке учителя и ученики должны общаться и использовать его на занятиях, в учебных материалах.